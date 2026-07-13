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13 de julio de 2026

GOBIERNO REGIONAL Y MINVU AVANZAN EN NUEVO CONVENIO HABITACIONAL PARA MAGALLANES TRAS EVALUAR PROGRAMA 2021-2027

​Autoridades regionales y del Ministerio de Vivienda analizaron los avances del convenio de programación vigente y acordaron comenzar el trabajo para un nuevo acuerdo que incorpore las lecciones aprendidas en los últimos cuatro años.

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La relación entre el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, el ministerio de Vivienda y Urbanismo, y los vecinos y vecinas que necesitan viviendas donde formar sus hogares, tuvo su comienzo formal en 2021: en junio de ese año, el pleno del Consejo Regional aprobó el Convenio de Programación entre la cartera nacional y el gobierno subnacional. Ese acuerdo inicial contemplaba una inversión de más de $357 mil millones, de los cuales más de $94 mil millones iban a provenir del Gobierno Regional y más de $262 mil millones del sector. Todo para el sexenio 2021-2027.

El objetivo era lograr el desarrollo equitativo de las distintas comunas de Magallanes, disminuir el déficit habitacional y responder a la demanda de viviendas de los magallánicos, especialmente de aquellas familias vulnerables y de sectores medios.

En el contexto de la administración del Presidente José Antonio Kast ya instalada y el penúltimo año de vigencia del Convenio, el Gobernador Jorge Flies, junto a Pedro Ossandón, Administrador (s) Regional; Francisca Del Fierro, jefa de la División de Presupuesto e Inversión Regional; y Áxel González, jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional; se reunieron con el Secretario Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda, Rodolfo Guajardo; el director (s) del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), Omar González; y los profesionales de la Secretaría, para evaluar los avances del trabajo conjunto de las instituciones.

Luego de la exposición, el Gobernador Flies contó que “tenemos un convenio de programación bastante avanzado: está en la etapa final en los marcos presupuestarios y también las obras que están contempladas”.

En esa línea, complementó que la Comisión de Seguimiento del Consejo Regional, a cargo de supervisar el convenio, acordó revisar el documento. En ese sentido, señaló la máxima autoridad regional, “quiero destacar, primero, la excelente presentación de Vivienda, con un diagnóstico muy bueno, de lo bueno y de lo complejo que ha sido, por ejemplo, la identificación de grupos vulnerables, muchas entregas de casas con tres dormitorios a familias unipersonales y eso significó gastos adicionales por más de $20 mil millones que, probablemente, hay que focalizar mejor”.

Flies también adelantó que hubo “un número importante de mejoras” propuestas por parte de su administración “que nos permiten, no solamente apuntar a una buena focalización de grupos vulnerables, sino también un mejor acceso a grupos medios a través de un sistema mixto, como lo que estamos haciendo en Ciudad de los Vientos (en Punta Arenas), o el Programa Urbano Habitacional (PUH); o en aquellos proyectos de casas que van con aporte del Gobierno Regional y con créditos hipotecarios que están sobredemandados”.

“Esto nos deja en un muy bien pie para presentar esta situación a la Comisión de Seguimiento del Consejo Regional y estar, ojalá, en pocos meses más, con un nuevo convenio de programación”, cerró.

Por su parte, el Seremi Guajardo aseguró que la evaluación le dejó “una percepción bastante positiva”: “Tenemos que comenzar a pensar, de manera seria, en un nuevo convenio, con todas las implicancias, las lecciones aprendidas que hemos visto estos cuatro años del Convenio (vigente)”.

El Convenio inicial de 2021 contemplaba la construcción de un total de 6.790 soluciones habitacionales para familias en las distintas comunas de la región, de las cuales 4.500 corresponden a viviendas destinadas a sectores vulnerables, 2.000 para sectores medios, 150 viviendas tutelas para adultos mayores y 140 en comunas rurales.


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