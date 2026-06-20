MAGALLANES FORTALECE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO Y EL CUIDADO DE LA SALUD MENTAL

Con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención del suicidio y promover un trabajo coordinado en materia de salud mental, la encargada nacional del Programa de Prevención del Suicidio del Ministerio de Salud, Belén Vargas, realizó una serie de actividades en las comunas de Punta Arenas y Porvenir, reuniéndose con autoridades, equipos técnicos e instituciones vinculadas a esta temática.

Durante su visita, sostuvo encuentros con la Delegada Presidencial Regional de Magallanes, Ericka Farias, delegados provinciales, representantes de la Seremi de Salud, del Servicio de Salud Magallanes, del sector educación y de diversas instituciones públicas, con el propósito de fortalecer la coordinación territorial y avanzar en acciones preventivas conjuntas.

Como parte de la agenda, la profesional también participó en actividades en la comuna de Porvenir junto a autoridades locales y representantes de distintos organismos. En estas instancias se abordó la importancia de generar respuestas articuladas desde los territorios para enfrentar los desafíos asociados a la salud mental y la prevención del suicidio.

El seremi de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos, destacó que la prevención del suicidio requiere una mirada integral y el compromiso de distintos actores. En ese sentido, valoró la amplia participación de instituciones en los encuentros desarrollados, señalando que estas instancias permiten fortalecer herramientas de intervención y coordinación para responder a las necesidades de la comunidad.

La agenda incluyó además espacios de capacitación y diálogo técnico orientados al reconocimiento de señales de alerta, la comunicación responsable sobre esta temática y la promoción de redes de apoyo. Desde la Seremi de Salud recordaron que el Ministerio de Salud dispone de la línea *4141 de Prevención del Suicidio, servicio gratuito, confidencial y disponible las 24 horas para entregar orientación y apoyo a quienes lo necesiten.

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