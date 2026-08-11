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11 de agosto de 2026

HOGARES DE PUNTA ARENAS Y NATALES SON SUPERVISADOS PARA MEJORAR LA ENTREGA DE BENEFICIOS

Los hogares seleccionados corresponden a una muestra aleatoria que busca que los subsidios al pago de consumo de agua potable, y de financiamiento en la educación superior, sean percibidos por los hogares de mayor vulnerabilidad socioeconómica.

Supervisión 1
Con el objetivo de resguardar la correcta entrega de los beneficios del Estado y asegurar que estos lleguen a quienes más los necesitan, un equipo de supervisión de la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia se encuentra realizando visitas en terreno en las comunas de Punta Arenas y Natales.
Estas acciones tienen por objetivo verificar los datos aportados por las familias en el Registro Social de Hogares (RSH), especialmente de aquellas que son beneficiarias del subsidio para el pago del consumo de agua potable y servicio de alcantarillado, así como de becas de financiamiento para la educación superior.
 
La seremi de Desarrollo Social y Familia, Jenniffer Rojas García, explicó que "nuestro equipo supervisor está verificando en terreno que las personas que solicitaron estos beneficios residan efectivamente en los hogares asociados a la información aportada en el Registro Social de Hogares. Para este proceso, las viviendas son seleccionadas de manera aleatoria. En Magallanes existe una realidad diversa en cuanto a la composición de los hogares, donde un domicilio puede contener más de un hogar, y por ello, es fundamental detectar posibles inconsistencias que puedan estar afectando la correcta focalización de estos beneficios, para evitar que personas que realmente los necesitan queden sin acceso".
 
Los funcionarios de la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia que participan en este proceso de supervisión se encuentran debidamente identificados mediante credenciales institucionales, además de utilizar indumentaria corporativa. Esto tiene por objetivo que las familias puedan verificar la identidad de quienes realizan las visitas antes de autorizar su ingreso al hogar, otorgando mayor seguridad y confianza en el proceso.
 
El equipo del Registro Social de Hogares participó el pasado sábado 8 de agosto en un operativo organizado por la Universidad de Magallanes para apoyar la actualización de este instrumento de caracterización socioeconómica. La iniciativa estuvo dirigida a los estudiantes y familias que necesitaban revisar o actualizar sus datos, considerando que durante los próximos meses se dará inicio al proceso de postulación al Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS), instrumento para acceder a beneficios estudiantiles y obtener financiamiento en la educación superior.
Liceo Luis Cruz Martínez

DESDE LAS AULAS HASTA LOS ESPACIOS DE TRABAJO: NATALES FORTALECE SU COMPROMISO CON LA PREVENCIÓN

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