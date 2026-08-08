CIENTÍFICOS DEL INACH PARTICIPAN EN REUNIONES INTERNACIONALES PARA LA CONSERVACIÓN DEL KRIL ANTÁRTICO

Investigadores del Instituto Antártico Chileno (INACH) participaron en reuniones internacionales de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA), realizadas entre el 29 de junio y el 10 de julio en Hazyview, Sudáfrica. Los encuentros estuvieron centrados en desafíos relacionados con la conservación marina y la gestión pesquera en la Antártica.

En las instancias participaron los investigadores nacionales César Cárdenas, presidente del Comité Científico de la CCRVMA, y Francisco Santa Cruz, ambos del INACH y afiliados al Instituto Milenio Biodiversidad de Ecosistemas Antárticos y Subantárticos (BASE). Santa Cruz, además, co-coordinó un taller internacional sobre planificación espacial marina en torno a las islas Orcadas del Sur.

Durante las reuniones se analizó la división de esta zona en áreas específicas destinadas a pesca y conservación, con el objetivo de reducir los efectos de la captura de kril sobre las especies que dependen de este crustáceo. También se revisaron datos de censos acústicos para estimar la biomasa de kril y antecedentes sobre depredadores como aves y mamíferos marinos.

Otro de los temas abordados fue la estrategia de manejo de la pesquería de kril y la necesidad de reforzar el monitoreo de los ecosistemas frente al aumento del interés por este recurso y los cambios ambientales registrados en la zona de la península Antártica. En este contexto, la CCRVMA destacó la incorporación de la red de sensores del INACH como fuente de datos atmosféricos para monitorear los efectos del cambio climático en los ecosistemas antárticos.

Las reuniones también consideraron otras amenazas para la biodiversidad polar, entre ellas la influenza aviar de alta patogenicidad, los microplásticos, los restos de redes y los eventos climáticos extremos que pueden afectar la reproducción de aves antárticas.