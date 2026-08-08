8 de agosto de 2026
CARTELERA CULTURAL 08 DE AGOSTO
Seremi de las Culturas, artes y patrimonio región de Magallanes y Antártica Chilena.
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El proyecto considera una inversión cercana a los $22 mil millones y contempla viviendas adaptadas a distintos grupos familiares, equipamiento comunitario y más de 4.500 m² de áreas verdes.
El proyecto considera una inversión cercana a los $22 mil millones y contempla viviendas adaptadas a distintos grupos familiares, equipamiento comunitario y más de 4.500 m² de áreas verdes.
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