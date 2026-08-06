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6 de agosto de 2026

“CANCIONES CON HISTORIA DE MUJER”: CORO CROATA OFRECERÁ CONCIERTO GRATUITO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 114 ESTE PRÓXIMO MARTES 11 DE AGOSTO

Buenos días región

jorgesharpcorona

En conversación con el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el director del Coro Croata de Punta Arenas y representante de la Fundación Jorge Sharp Corona, Jorge Sharp Galetovic, invitó a la comunidad a participar del concierto gratuito "Canciones con historia de mujer", que se realizará el próximo martes 11 de agosto, a las 19:30 horas, en la nueva Biblioteca Municipal N°114, ubicada en el Barrio 18.

Sharp explicó que la iniciativa nació tras conocer las nuevas instalaciones de la biblioteca, especialmente su auditorio, el que consideró un espacio ideal para acercar la música coral a la comunidad.

"Cuando me enteré que se inauguraba esta nueva biblioteca en el Barrio 18, me dije: 'Bueno, puede ser un buen espacio para abrirlo a las manifestaciones artísticas también'. De hecho, esta biblioteca tiene dentro de su oferta de infraestructura un pequeño salón auditorio como de 100 personas. Entonces le ofrecí al municipio organizar un concierto allí, un concierto que hemos denominado 'Canciones con historia de mujer', que en definitiva es una recopilación de muchas canciones con historias de personas, de damas, de la mujer campesina, de la mujer política, de la compañera, de la amante, etcétera", señaló.

El repertorio contempla entre once y doce interpretaciones inspiradas en distintas experiencias femeninas, incluyendo poemas musicalizados de Pablo Neruda, composiciones de Ángel Parra, Mario Benedetti, Patricio Manns y otras obras que abordan el amor, la memoria, la lucha social y la vida cotidiana de las mujeres.

"Hay muchas canciones de amor, poemas dedicados a las mujeres, poemas de Neruda, por ejemplo. Así que hemos preparado once o doce canciones que tienen como temática la mujer. El concierto va a ser absolutamente gratuito, abierto a la comunidad, y especialmente quisiéramos que lleguen los vecinos de la población 18, que ahora tienen un bello espacio cultural, no solamente como biblioteca, sino que un lugar también de encuentro para disfrutar de esta música", destacó.

El concierto será interpretado por el Coro Croata de Punta Arenas, agrupación integrada por 14 voces masculinas que, según explicó su director, ha incorporado durante los últimos años a personas sin experiencia previa en el canto coral.

"Con muchos amigos que nos conocemos desde hace mucho tiempo, algunos se han incorporado los últimos dos o tres años, algunos nunca habían cantado en coro y ahora están entusiasmados. Lo pasamos muy bien, el grupo es muy solidario y nos gusta compartir también fuera de los ensayos. El coro termina siendo una pequeña familia, un buen grupo de amigos donde además se hacen cosas interesantes; se hace arte en definitiva", comentó.

Sharp también valoró el crecimiento sostenido que ha mantenido la actividad coral en Magallanes, señalando que, si bien no se trata de una disciplina masiva, sí constituye una importante instancia de formación humana y artística.

"Lo interesante de grupos como estos es que se genera un ambiente grato de trabajo en equipo, de disciplina, de compañerismo. Son actividades que entregan valores importantes y quienes participan de ellas las disfrutan muchísimo. Afortunadamente, en nuestra región los coros que existen hace tiempo se han mantenido e incluso algunos han ido creciendo. No te voy a decir que es una actividad muy masiva, pero es posible masificarla en la medida que haya una pedagogía para entusiasmar a las personas", afirmó.

Durante la entrevista, el músico adelantó además que el Coro Croata ya prepara nuevas presentaciones para los próximos meses, entre ellas un concierto de música coral chilena en septiembre y otro dedicado a los grandes musicales de Broadway durante octubre, buscando ampliar permanentemente su repertorio y acercar nuevos públicos a la música coral.

Finalmente, realizó un llamado abierto a asistir a la presentación del martes y aprovechar el nuevo espacio cultural que ofrece la Biblioteca Municipal N°114.

"Invitamos a todos, especialmente a los vecinos del Barrio 18, a las dueñas de casa, hijas, nietas, madres y abuelas. Háganse el tiempito. Este es un concierto de homenaje a la mujer, así es que todas están cordialmente invitadas a acompañarnos este martes a las 19:30 horas."





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