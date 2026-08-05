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5 de agosto de 2026

VEINTICUATRO INICIATIVAS DE COMUNICACIÓN RECIBIRÁN FINANCIAMIENTO TRAS APROBACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL

​La iniciativa permitirá beneficiar a radios, medios digitales, televisión y publicaciones impresas de las cuatro provincias de Magallanes.

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Mantener informadas a las comunidades más apartadas, fortalecer el trabajo de los medios locales y ampliar las oportunidades para quienes desarrollan comunicación desde los distintos territorios fueron algunos de los temas que marcaron la discusión del Consejo Regional, que este martes aprobó la adjudicación de los proyectos del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social 2026.

 
La propuesta, presentada previamente a la Comisión de Desarrollo Social, permitirá financiar 24 iniciativas comunicacionales, 11 de radiodifusión sonora y 13 correspondientes a televisión, medios digitales e impresos— con una inversión de $99.317.830, alcanzando cobertura en las cuatro provincias de la región.

 
Durante la exposición se explicó que el presupuesto regional disponible para el proceso ascendió a $116.562.389. De ese total, cerca del 85% fue adjudicado, mientras que el saldo restante no pudo asignarse debido a que no existían más proyectos que cumplieran con el puntaje mínimo establecido en las bases del concurso, recursos que deberán retornar al nivel central.

 
La Consejera Ximena Montaña valoró la continuidad del programa por el impacto que genera en medios locales, aunque advirtió que el proceso mantiene aspectos que deben ser revisados. "Existen muchos cuestionamientos al fondo que espero que el Ministerio pueda considerar, para que el próximo año no vuelva a repetirse la misma historia". Pese a ello, destacó que para muchos medios pequeños los montos adjudicados representan una ayuda concreta que les permite sostener su trabajo informativo durante el año.

 
El presidente de la Comisión de Desarrollo Social, Arturo Díaz, mencionó que los recursos corresponden a una propuesta elaborada por la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno que, por mandato legal, debe ser sancionada por el Consejo Regional. En ese marco, destacó que la aprobación permitirá respaldar a medios que "cumplen un rol social importantísimo", especialmente aquellos que operan en localidades alejadas, donde muchas veces constituyen el principal vínculo informativo con la comunidad.

 
Las intervenciones también dejaron espacio para proyectar desafíos futuros. El Consejero Regional Juan Morano estimó que, si bien el fondo constituye un aporte relevante para los medios de comunicación de la región, los recursos disponibles siguen siendo insuficientes para fortalecer de manera más decidida el desarrollo del sector. "Ojalá existiera un fondo mucho más potente", expresó, planteando que un mayor financiamiento permitiría contar con medios más sólidos, con mayor cobertura y mejores condiciones para ampliar su alcance territorial.

 
Otro de los puntos abordados fue la distribución de los recursos para radiodifusión sonora. Aunque las bases exigen destinar al menos un 60% a dicha categoría, en esta convocatoria solo se adjudicó un 41,45%, debido a la insuficiencia de proyectos radiales admisible.

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