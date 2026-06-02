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2 de junio de 2026

GOBERNADOR FLIES Y REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES DEL MAR ABORDAN DESARROLLO REGIONAL ACUÍCOLA Y LEY LAFKENCHE

Hasta la oficina de la máxima autoridad regional llegaron representantes del Sindicato N°8 de Armadores Artesanales; del Sindicato de Buzos, Tripulantes y Armadores de Punta Arenas; y del Sindicato de Armadores de la Industria Pesquera.

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​La semana del Gobierno Regional comenzó con una reunión de un sector prioritario para la administración local y contingente a nivel nacional: un encuentro entre el Gobernador Jorge Flies y representantes de los trabajadores de la pesca.

Hasta la oficina de la máxima autoridad regional llegaron representantes del Sindicato N°8 de Armadores Artesanales; del Sindicato de Buzos, Tripulantes y Armadores de Punta Arenas; y del Sindicato de Armadores de la Industria Pesquera.

Tras el encuentro, el Gobernador Flies contó que “hay una preocupación de algunos sindicatos de pesca por el uso de borde costero, especialmente por lo que han escuchado públicamente en cuanto al desarrollo de la relocalización de salmonicultura”. No obstante, y en la misma línea, recordó las instancias de trabajo permanentes que existen con el sector.

Transparentó luego: “Lo hemos manifestado reiteradamente: se va a estar citando a los distintos sindicatos de pescadores de la región para que, en la mesa de pesca, con todos presentes, podamos estar viendo los avances, los temas de preocupación. Ojalá tener referentes del sector pesca, como la Subsecretaría de Pesca y Sernapesca, probablemente la subsecretaría de las Fuerzas Armadas, para que ojalá vayan conociendo de primera fuente los pasos que se están dando a nivel institucional”.

José Hernándezsecretario del Sindicato Interempresas de Trabajadores de la Pesca Industrial, valoró que “el Gobernador ha estado llano a dar soluciones a los problemas que se plantean”: “Hay un compromiso de él, no solamente con la pesca artesanal, sino también con los diferentes sectores de la comunidad”.

Entre los temas tratados, precisó el líder gremial, estuvieron la salmonicultura y la Ley Lafkenche: “A nosotros nos interesa que haya un consenso a nivel regional frente a cómo nos desarrollamos. Fue eso lo que exactamente le planteamos también a la Delegada Presidencial Regional, Érica Farías cuando fuimos a una reunión hace unos días atrás con ella. A nosotros nos importa que el desarrollo regional lo hagamos entre todos”.

Aquí no tiene que haber privilegios para nadie. Todos debemos trabajar en conjunto para sacar adelante la pesca, la acuicultura y el desarrollo regional”, concluyó el secretario.

Arturo Muñoz, presidente del Sindicato de Buzos y Armadores de Magallanes y de la Antártica Chilena, por su parte, agradeció la recepción de la autoridad regional, valorando que “lo que más hablamos fue de la unidad para poder representar a la pesca: nos vamos con la tarea de unir al sector”.

En marzo pasado, Flies gestionó una reunión bilateral entre el subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, y algunos líderes de la pesca en Magallanes, en el marco de la feria “Aquasur 2026”, realizada en Puerto Montt, capital de la región de Los Lagos. En ese mismo contexto se trató el “Plan Salmón 2050”: una agenda de trabajo para el desarrollo sostenible y competitivo del sector en materia laboral, de gobernanza territorial y de vinculación con las comunidades.



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