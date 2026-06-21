SIMULADORES MOSTRARON LOS EFECTOS DEL ALCOHOL Y LAS DROGAS AL VOLANTE EN JORNADA PREVENTIVA DE SENDA MAGALLANES

En el marco del Mes de la Prevención del Consumo de Drogas, SENDA Magallanes realizó la jornada “Por una Conducción Segura en Magallanes”, instancia que reunió a representantes de Carabineros de Chile y escuelas de conductores con el objetivo de promover la seguridad vial y prevenir la conducción bajo los efectos del alcohol y otras drogas.

La actividad se desarrolló en el Cowork de Zona Austral y permitió abordar distintos aspectos relacionados con la prevención de siniestros viales asociados al consumo de sustancias. Además, se presentaron antecedentes regionales vinculados a fiscalización y control a través del programa Tolerancia Cero.

Uno de los principales hitos de la jornada fue la utilización de lentes de simulación que permiten experimentar de manera segura las alteraciones visuales, cognitivas y motoras que pueden provocar el alcohol y la marihuana. La experiencia permitió a los participantes comprender de forma práctica cómo estas sustancias afectan las capacidades necesarias para una conducción segura.

La directora regional de SENDA Magallanes, Roxana Arancibia Reyes, destacó que este tipo de iniciativas buscan fortalecer la percepción de riesgo y fomentar decisiones responsables al momento de conducir. En tanto, desde Carabineros, el capitán de la SIAT, Alexis Pardo, subrayó que la educación y la concientización complementan el trabajo permanente de fiscalización que se desarrolla en la región.

La actividad forma parte de las acciones impulsadas durante el Mes de la Prevención del Consumo de Drogas, cuyo principal hito internacional se conmemora el próximo 26 de junio con el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Desde SENDA señalaron que la iniciativa apunta a fortalecer una cultura preventiva basada en el autocuidado, la responsabilidad y la protección de la vida en las rutas de Magallanes.

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