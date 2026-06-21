Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA DIA DEL PAPA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

21 de junio de 2026

SIMULADORES MOSTRARON LOS EFECTOS DEL ALCOHOL Y LAS DROGAS AL VOLANTE EN JORNADA PREVENTIVA DE SENDA MAGALLANES

​La actividad reunió a Carabineros y escuelas de conductores para promover la seguridad vial y fortalecer la conciencia sobre los riesgos de conducir bajo los efectos de sustancias.

SENDA MAGALLANES

En el marco del Mes de la Prevención del Consumo de Drogas, SENDA Magallanes realizó la jornada “Por una Conducción Segura en Magallanes”, instancia que reunió a representantes de Carabineros de Chile y escuelas de conductores con el objetivo de promover la seguridad vial y prevenir la conducción bajo los efectos del alcohol y otras drogas.

La actividad se desarrolló en el Cowork de Zona Austral y permitió abordar distintos aspectos relacionados con la prevención de siniestros viales asociados al consumo de sustancias. Además, se presentaron antecedentes regionales vinculados a fiscalización y control a través del programa Tolerancia Cero.

Uno de los principales hitos de la jornada fue la utilización de lentes de simulación que permiten experimentar de manera segura las alteraciones visuales, cognitivas y motoras que pueden provocar el alcohol y la marihuana. La experiencia permitió a los participantes comprender de forma práctica cómo estas sustancias afectan las capacidades necesarias para una conducción segura.

La directora regional de SENDA Magallanes, Roxana Arancibia Reyes, destacó que este tipo de iniciativas buscan fortalecer la percepción de riesgo y fomentar decisiones responsables al momento de conducir. En tanto, desde Carabineros, el capitán de la SIAT, Alexis Pardo, subrayó que la educación y la concientización complementan el trabajo permanente de fiscalización que se desarrolla en la región.

La actividad forma parte de las acciones impulsadas durante el Mes de la Prevención del Consumo de Drogas, cuyo principal hito internacional se conmemora el próximo 26 de junio con el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Desde SENDA señalaron que la iniciativa apunta a fortalecer una cultura preventiva basada en el autocuidado, la responsabilidad y la protección de la vida en las rutas de Magallanes.


destrucción 2

ADUANA DE PUNTA ARENAS DESTRUYE MÁS DE 2,9 MILLONES DE CIGARRILLOS, ALIMENTOS Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

SIMULADORES MOSTRARON LOS EFECTOS DEL ALCOHOL Y LAS DROGAS AL VOLANTE EN JORNADA PREVENTIVA DE SENDA MAGALLANES

Leer Más

​La actividad reunió a Carabineros y escuelas de conductores para promover la seguridad vial y fortalecer la conciencia sobre los riesgos de conducir bajo los efectos de sustancias.

​La actividad reunió a Carabineros y escuelas de conductores para promover la seguridad vial y fortalecer la conciencia sobre los riesgos de conducir bajo los efectos de sustancias.

SENDA MAGALLANES
nuestrospodcast
Mes del orgullo

PUNTA ARENAS SERÁ PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL MES DEL ORGULLO CON ENCUENTRO ESTE DOMINGO

ARCA DIA DEL PAPA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
SENDA MAGALLANES

SIMULADORES MOSTRARON LOS EFECTOS DEL ALCOHOL Y LAS DROGAS AL VOLANTE EN JORNADA PREVENTIVA DE SENDA MAGALLANES

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA DIA DEL PAPA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
programa emprendamos semilla

PROGRAMA EMPRENDAMOS SEMILLA DEL FOSIS VOLVERÁ A EJECUTARSE EN PORVENIR TRAS TRES AÑOS

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
ministropodujemagallanes

MINISTRO PODUJE ANUNCIA 14 DESALOJOS DE TOMAS "DESDE ARICA A MAGALLANES" POR INSTRUCCIÓN DE KAST

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250