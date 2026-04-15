FORTALECEN PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS EN TRES ESTABLECIMIENTOS DEL SLEP MAGALLANES

​Intervenciones especializadas para favorecer la prevención del consumo de alcohol y drogas en la población escolar es parte del trabajo conjunto entre el SLEP Magallanes y SENDA, instituciones que hoy dieron un paso adelante para profundizar esta misión en tres establecimientos de educación pública.



La Escuela Pedro Pablo Lemaitre, el Instituto Superior de Comercio y el Liceo Polivalente Sara Braun son los tres recintos considerados en esta etapa de trabajo preventivo con estrategias para la totalidad del alumnado, así como para casos particulares que requieran apoyo focalizado.



La directora regional de SENDA, Roxana Arancibia Reyes, explicó que “nosotros instalamos apoyo profesional dentro de los establecimientos educacionales, se hacen algunas actividades grupales, en algunos casos también intervención individual que permitan desarrollar estrategias para que los jóvenes puedan prevenir el consumo de alcohol y otro tipo de drogas”.



El acuerdo de trabajo involucra varias iniciativas que van desde la prevención universal con componentes que benefician al estudiantado en general, hasta instancias focalizadas a través del Programa Prepara2.



Esta estrategia, que es la que se aplicará en los tres establecimientos educacionales, buscar fortalecer la cultura preventiva mediante la creación de protocolos, capacitación a funcionarios, intervenciones grupales con estudiantes y trabajo individual en ciertos casos.



Al respecto, el director ejecutivo subrogante del Servicio Local de Educación pública Magallanes, Jorge Valdés Oróstica, explicó que las intervenciones incluyen al establecimiento educacional, a estudiantes que lo requieran y también a las familias.

