COLEGIO DE ARQUITECTOS ADVIERTE SOBRE LA PÉRDIDA DE PATRIMONIO EN MAGALLANES TRAS DEMOLICIÓN DE LA CAPILLA DE RÍO SECO

La reciente demolición de la histórica Capilla Nuestra Señora del Carmen de Río Seco marcó parte de la conversación desarrollada en Ojo con la Cultura, donde representantes del Colegio de Arquitectos de Magallanes manifestaron su preocupación por la pérdida de uno de los inmuebles patrimoniales más significativos del sector norte de Punta Arenas. La situación fue abordada en vísperas del Día de los Patrimonios, instancia que busca relevar la importancia de preservar la memoria e identidad regional.

Durante el programa, Humberto Salinas recordó que tras el incendio que afectó a la capilla se realizó un informe técnico que concluyó que la estructura era recuperable, señalando que los daños alcanzaban solo una parte menor del inmueble. Sin embargo, aseguró que las propuestas de restauración no prosperaron y que finalmente la construcción fue demolida, provocando la pérdida de un espacio que, a su juicio, tenía un valor religioso, arquitectónico, social y cultural para la comunidad de Río Seco.

Por su parte, César Arriagada, presidente del Colegio de Arquitectos de Magallanes, sostuvo que la desaparición de la capilla representa una señal de alerta respecto a la gestión del patrimonio regional. En conversación con Ojo con la Cultura, enfatizó que la preservación requiere una mayor articulación entre instituciones públicas, propietarios y organizaciones vinculadas al resguardo patrimonial, advirtiendo que existen otros inmuebles históricos de Punta Arenas que enfrentan situaciones similares de deterioro o abandono.

En la misma línea, los invitados destacaron la necesidad de fortalecer la educación patrimonial desde las escuelas. Junto a representantes de la Escuela 18 de Septiembre, se valoró el rol que pueden desempeñar estudiantes, docentes y comunidades locales en la protección de los bienes culturales de la región de Magallanes, promoviendo el conocimiento de la historia de barrios y sectores tradicionales.

La conversación también permitió relevar iniciativas impulsadas por el Colegio de Arquitectos y otros actores regionales para fomentar la conservación del patrimonio. A través de Polar Comunicaciones, los participantes reiteraron el llamado a que la reconstrucción comprometida para la capilla de Río Seco respete su valor histórico y se desarrolle en el mismo emplazamiento, evitando que se pierda definitivamente una parte importante de la memoria colectiva de Magallanes.











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