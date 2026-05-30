MAGALLANES SE MANTIENE BAJO EL PROMEDIO NACIONAL DE INMUNIZACIÓN CONTRA EL VRS

Especialistas de la Sociedad Chilena de Pediatría (SOCHIPE) manifestaron su preocupación por los niveles de cobertura de inmunización contra el Virus Respiratorio Sincicial (VRS) en la Región de Magallanes, que actualmente se mantiene por debajo del promedio nacional. El llamado apunta a que padres, madres y cuidadores acudan a los centros de salud para proteger a los lactantes mediante la administración de nirsevimab.

Según cifras del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud, Magallanes registra una cobertura de 85,88%, equivalente a 432 lactantes inmunizados de una población objetivo de 503 menores. La cifra se encuentra por debajo del promedio nacional, que alcanza un 93,55%.

Desde la SOCHIPE recordaron que el VRS es una de las principales causas de hospitalización en menores de un año y que las condiciones climáticas de la región, caracterizadas por bajas temperaturas y una mayor permanencia en espacios cerrados durante gran parte del año, favorecen la circulación de virus respiratorios.

La presidenta de la Rama de Infectología de la SOCHIPE, Leonor Jofré, destacó que la implementación de nirsevimab ha generado resultados históricos en el país. Desde 2024 no se han registrado muertes por VRS en lactantes menores de 12 meses, además de observarse una importante reducción en hospitalizaciones e ingresos a unidades de cuidados intensivos asociados a este virus.

Por su parte, la presidenta de la Rama de Pediatría Hospitalaria de la SOCHIPE, Carmen Gloria Marambio, enfatizó que mantener altas coberturas de inmunización resulta fundamental para reducir la presión sobre la red asistencial pediátrica durante el invierno. Asimismo, reiteró el llamado a las familias de la región a consultar oportunamente y acceder a esta protección disponible de manera gratuita en la red pública de salud.

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