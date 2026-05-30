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30 de mayo de 2026

ONG POETAS DEL MUNDO EXTIENDE PLAZO DE CONCURSO LITERARIO “NUESTRA TIERRA, NUESTRA CASA” HASTA LA NOCHE DE SAN JUAN

​La convocatoria está dirigida a estudiantes de séptimo básico a cuarto medio y recibirá trabajos hasta el próximo 24 de junio.

ONG POETAS DEL MUNDO

La ONG Poetas del Mundo informó la extensión del plazo de recepción de obras para el concurso literario “Nuestra Tierra, Nuestra Casa”, iniciativa orientada a estudiantes de séptimo y octavo básico, además de alumnos de primero a cuarto medio.

La organización anunció que el nuevo cierre de la convocatoria será el 24 de junio de 2026, fecha en que se conmemora la tradicional Noche de San Juan, celebración que forma parte de las costumbres arraigadas en distintas comunidades de Magallanes y que llegó a la región junto a los habitantes provenientes del archipiélago de Chiloé.

Según explicó la entidad, la elección de esta fecha busca vincular el espíritu del concurso con el sentido simbólico de la festividad, asociada a la renovación, la transmisión de tradiciones y la reflexión sobre el entorno. La temática de la convocatoria invita a pensar el territorio, el cuidado del medio ambiente y la relación de las comunidades con su espacio de vida.

Desde la organización extendieron una invitación a estudiantes de la región y del país a participar en esta iniciativa literaria, destacando la importancia de la escritura como herramienta para expresar ideas, experiencias y visiones sobre el futuro.

Las personas interesadas en conocer las bases del concurso pueden solicitarlas a través del correo electrónico [email protected]. La recepción de trabajos permanecerá abierta hasta el martes 24 de junio de 2026.


ONG junto a equipo de reinserción del CP

ONG INTERNACIONAL ENTREGÓ UN MENSAJE DE CAMBIO A INTERNOS DEL CP DE PUNTA ARENAS

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