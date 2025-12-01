JOVENES DE ONG NOBELES AUSTRALES VISITARON EL CENTRO ESPACIAL NACIONAL

Por: Claudia Castro, Departamento Asuntos Públicos

El 27 de noviembre, un grupo de estudiantes pertenecientes a la organización Nobeles Australes visitó las instalaciones del Centro Espacial Nacional (CEN) de la Fuerza Aérea de Chile, en el marco del trabajo de vinculación con el medio que desarrolla la Institución para acercar el ámbito espacial a las nuevas generaciones.

Durante la visita, los jóvenes conocieron las capacidades operativas y tecnológicas del CEN, así como las principales líneas de trabajo que desarrolla la Fuerza Aérea de Chile en materia espacial. La instancia les permitió comprender cómo estas áreas pueden convertirse en una oportunidad real para mejorar su calidad de vida, acercándolos a un mundo profesional y académico que antes veían distante.

Asimismo, la visita abrió la posibilidad de que, en el futuro, estos jóvenes puedan integrarse a iniciativas espaciales del país, especialmente considerando la proyección del nuevo Centro Espacial Nacional que se construirá en la Región de Magallanes, lo que permitirá que más estudiantes de la zona se vinculen directamente con el desarrollo aeroespacial nacional.

El objetivo de la organización no gubernamental sin fines de lucro Nobeles Australes es colaborar en cambiar la vida de jóvenes en situación de vulnerabilidad, tanto familiar como económica, que estudian en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Su labor es entregarles oportunidades de aprendizaje mediante actividades y proyectos relacionados con la ciencia, la tecnología, la investigación y el desarrollo.

