Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

1 de diciembre de 2025

JOVENES DE ONG NOBELES AUSTRALES VISITARON EL CENTRO ESPACIAL NACIONAL

​Estudiantes de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena conocieron las capacidades espaciales de la FACH.

nobelesfach

Por: Claudia Castro, Departamento Asuntos Públicos

El 27 de noviembre, un grupo de estudiantes pertenecientes a la organización Nobeles Australes visitó las instalaciones del Centro Espacial Nacional (CEN) de la Fuerza Aérea de Chile, en el marco del trabajo de vinculación con el medio que desarrolla la Institución para acercar el ámbito espacial a las nuevas generaciones.

Durante la visita, los jóvenes conocieron las capacidades operativas y tecnológicas del CEN, así como las principales líneas de trabajo que desarrolla la Fuerza Aérea de Chile en materia espacial. La instancia les permitió comprender cómo estas áreas pueden convertirse en una oportunidad real para mejorar su calidad de vida, acercándolos a un mundo profesional y académico que antes veían distante.

Asimismo, la visita abrió la posibilidad de que, en el futuro, estos jóvenes puedan integrarse a iniciativas espaciales del país, especialmente considerando la proyección del nuevo Centro Espacial Nacional que se construirá en la Región de Magallanes, lo que permitirá que más estudiantes de la zona se vinculen directamente con el desarrollo aeroespacial nacional.

El objetivo de la organización no gubernamental sin fines de lucro Nobeles Australes es colaborar en cambiar la vida de jóvenes en situación de vulnerabilidad, tanto familiar como económica, que estudian en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Su labor es entregarles oportunidades de aprendizaje mediante actividades y proyectos relacionados con la ciencia, la tecnología, la investigación y el desarrollo.


hidrogenios

TRAS EXITOSO PASO EN FERIA BRASILEÑA, HYDROGENIOS FUERON INVITADOS A EXPOSICIONES EN MARRUECOS Y GRAN BRETAÑA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PACTO DE MAGALLANES: GOBERNADOR FLIES ELEVA AL EJECUTIVO SOLICITUD PARA CALIFICAR AL HIDRÓGENO VERDE DE “INDUSTRIA ESTRATÉGICA”

Leer Más

​En esta oportunidad, destacó la integración de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), además de la posibilidad de considerar al hidrógeno verde como una “industria estratégica” para Chile.

​En esta oportunidad, destacó la integración de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), además de la posibilidad de considerar al hidrógeno verde como una “industria estratégica” para Chile.

pactodemagallanes
nuestrospodcast
nobelesfach

JOVENES DE ONG NOBELES AUSTRALES VISITARON EL CENTRO ESPACIAL NACIONAL

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
nobelesfach

JOVENES DE ONG NOBELES AUSTRALES VISITARON EL CENTRO ESPACIAL NACIONAL

crosur jardin 250PX
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
CASINO336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ENTREGA FFCC PUERTO NATALES 2025

FONDOS CONCURSABLES ENAP IMPULSA 2025 HARÁN REALIDAD 29 PROYECTOS EN MAGALLANES

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
macizopaine

MANTENCIÓN DE CIERRE DEL CIRCUITO MACIZO PAINE DEL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE