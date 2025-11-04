MINISTERIO DE EDUCACIÓN ENTREGÓ COMPUTADORES A ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

Esta mañana de lunes 3 de noviembre, en dependencias de la Escuela Especial Rotario Paul Harris, el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, y la directora regional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), Natacha Carrasco Salinas, estuvieron presentes en la ceremonia de entrega de las Becas TIC a las y los estudiantes con necesidades educativas especiales que cursan 7° año básico en establecimientos públicos y particulares subvencionados de la Región de Magallanes.

Esta iniciativa, que tiene como objetivo acortar la brecha de acceso y uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación benefició a 19 estudiantes, pertenecientes a la Escuela Mi Mundo, la Escuela Club de Leones Cruz del Sur y la Escuela Rotario Paul Harris.

“Con la entrega de estos equipos, se busca que todas y todos los estudiantes cuenten con herramientas tecnológicas que faciliten su aprendizaje y participación en un mundo cada vez más conectado. La equidad y el acceso a la tecnología son pilares fundamentales para garantizar oportunidades educativas más justas, especialmente para quienes enfrentan mayores desafíos”, expresó el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez.

Por su parte, la directora regional de Junaeb, Natacha Carrasco Salinas, resaltó el espíritu de las Becas TIC. “Una iniciativa que forma parte de las políticas públicas orientadas a reducir brechas, contribuyendo al logro de los aprendizajes de todas las y los estudiantes en su trayectoria educativa, promoviendo la inclusión digital”.

Beneficiarios

Papás, mamás, apoderados y docentes acompañaron a las y los alumnos a retirar sus computadores. Uno de ellos, Elvis Ojeda, padre de Lander quien estudia en la Escuela Especial Club de Leones Cruz del Sur, indicó que le parece “excelente” que existan este tipo de oportunidades. “Los niños se comportan de otra forma, es una alegría para ellos. Mi hijo casi no durmió anoche esperando su computador”, confidenció.

La estudiante de la Escuela Especial Rotario Paul Harris, Yorgelis Ruiz, explicó que el computador “será de mucha ayuda, de verdad estoy muy agradecida y feliz de haberlo recibido. Yo sé que mi abuelo, que en paz descanse, que murió hace poquito, va a estar muy feliz por mí. Creo que lo voy a ocupar para escribir y escuchar música, a sacarle todo el provecho que se merece”.

​

