31 de enero de 2026

PUNTA ARENAS INICIA OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LA OCTAVA COMPAÑÍA DE BOMBEROS

El proyecto considera una inversión superior a los 92 millones de pesos y apunta a mejorar la calefacción y las condiciones internas del cuartel ubicado en el barrio 18 de Septiembre.

Con una inversión total de $92.155.151, la Municipalidad de Punta Arenas dio inicio a las obras de mejoramiento de la Octava Compañía de Bomberos, ubicada en el tradicional barrio 18 de Septiembre. El proyecto es financiado a través del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) y contempla un plazo de ejecución de 120 días, extendiéndose entre enero y julio de 2026.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la relevancia de esta iniciativa para la ciudad y para el trabajo que realizan los voluntarios. Señaló que las obras permitirán dotar al cuartel de una calefacción adecuada y de mejoras internas relevantes, como el recambio de puertas y revestimientos, respondiendo a una necesidad largamente esperada por la compañía.

La autoridad comunal agregó que estas mejoras permitirán que los bomberos de la Octava Compañía continúen desarrollando su labor en mejores condiciones, asegurando una habitabilidad adecuada para un recinto que funciona las 24 horas del día y que cumple un rol fundamental en un barrio emblemático de Punta Arenas.

Por su parte, el director de la Octava Compañía de Bomberos, Carlos Oyarzún, valoró el impacto del proyecto en el bienestar de los voluntarios, destacando que la mayor parte de la inversión está destinada al recambio del sistema de calefacción, especialmente relevante para el período invernal y para la Guardia Nocturna. Asimismo, confirmó que el cuartel continuará operando con normalidad durante la ejecución de las obras.

En tanto, el director de Obras Municipales, Alex Saldivia, explicó que el proyecto FRIL se enfoca principalmente en el mejoramiento interior del recinto, incluyendo cambios de revestimientos en muros y cielos, pintura, recambio completo del sistema de calefacción central y diversas obras complementarias, con el objetivo de entregar el cuartel completamente operativo hacia el mes de julio.


FERIA “VIVE PUNTA ARENAS” CONVOCÓ A TURISTAS Y VECINOS EN PLENA TEMPORADA DE CRUCEROS

MINVU ENTREGA 125 SUBSIDIOS HABITACIONALES PARA PROYECTOS EN PUNTA ARENAS

Las iniciativas Brisas del Estrecho 3 y Lomas del Bosque 7 permitirán avanzar en la construcción de 147 viviendas, en el marco del Plan de Emergencia Habitacional en la Región de Magallanes.

Las iniciativas Brisas del Estrecho 3 y Lomas del Bosque 7 permitirán avanzar en la construcción de 147 viviendas, en el marco del Plan de Emergencia Habitacional en la Región de Magallanes.

PUNTA ARENAS REÚNE MÁS DE 57 TONELADAS DE AYUDA PARA DAMNIFICADOS POR INCENDIOS EN TREHUACO

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

PUNTA ARENAS INICIA OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LA OCTAVA COMPAÑÍA DE BOMBEROS

PDTA SINDICATO DE TRABAJADORES DE ENAP MAGALLANES TRAS EXPLOSIÓN DE GASODUCTO: “TIENE QUE INVERTIRSE YA CON UNA VISIÓN A LARGO PLAZO”

SLEP MAGALLANES Y ASOCIACIÓN REGIONAL DE FÚTBOL FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN EN POS DEL CAMPEONATO ZONAL SUR QUE SE REALIZA EN PUNTA ARENAS