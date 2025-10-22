MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS COMPLETA SUBVENCIÓN DE $160 MILLONES A BOMBEROS

La Municipalidad de Punta Arenas concretó este lunes la cuarta y última entrega de recursos correspondientes al año 2025 al Cuerpo de Bomberos de la ciudad, completando así la subvención anual de $160 millones. Este monto permitirá financiar gastos operativos esenciales como la mantención de equipos, servicios básicos y la remuneración del personal cuartelero. La entrega fue recibida por el superintendente de la institución, Patricio Cárdenas.

​



"El Gobierno de Chile, el Estado de Chile, entrega recursos que no alcanzan a cubrir todos los gastos de Bomberos. Lo mismo ocurre en nuestra ciudad. Por tanto, la municipalidad debe invertir en esto. Y digo que es una inversión porque es fundamental para tener una ciudad segura", destacó el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.

​



Asimismo, Radonich informó que, a la fecha, la ciudad ha registrado la misma cantidad de incendios que en todo el año pasado (41 casos). Por ello, hizo hincapié en que muchos de estos siniestros son evitables y valoró el trabajo del Departamento Social del municipio, que ha apoyado a las 41 familias afectadas durante este año.

​



Por su parte, el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas, Patricio Cárdenas, valoró el compromiso del municipio: "Estamos contentos y agradecidos de la municipalidad, por intermedio de su alcalde, por este aporte que nos permite operar al 100% durante el año".

​



Finalmente, Cárdenas explicó que los recursos provenientes del Ministerio del Interior cubren entre un 35% y un 40% de los gastos operativos, y que el aporte municipal permite cubrir la mayor parte de la demanda restante.

​

