22 de octubre de 2025
MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS COMPLETA SUBVENCIÓN DE $160 MILLONES A BOMBEROS
El aporte, distribuido en cuatro entregas a lo largo del año, está destinado a apoyar el trabajo operativo y logístico de Bomberos en la ciudad.
La Municipalidad de Punta Arenas concretó este lunes la cuarta y última entrega de recursos correspondientes al año 2025 al Cuerpo de Bomberos de la ciudad, completando así la subvención anual de $160 millones. Este monto permitirá financiar gastos operativos esenciales como la mantención de equipos, servicios básicos y la remuneración del personal cuartelero. La entrega fue recibida por el superintendente de la institución, Patricio Cárdenas.
"El Gobierno de Chile, el Estado de Chile, entrega recursos que no alcanzan a cubrir todos los gastos de Bomberos. Lo mismo ocurre en nuestra ciudad. Por tanto, la municipalidad debe invertir en esto. Y digo que es una inversión porque es fundamental para tener una ciudad segura", destacó el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.
Asimismo, Radonich informó que, a la fecha, la ciudad ha registrado la misma cantidad de incendios que en todo el año pasado (41 casos). Por ello, hizo hincapié en que muchos de estos siniestros son evitables y valoró el trabajo del Departamento Social del municipio, que ha apoyado a las 41 familias afectadas durante este año.
Por su parte, el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas, Patricio Cárdenas, valoró el compromiso del municipio: "Estamos contentos y agradecidos de la municipalidad, por intermedio de su alcalde, por este aporte que nos permite operar al 100% durante el año".
Finalmente, Cárdenas explicó que los recursos provenientes del Ministerio del Interior cubren entre un 35% y un 40% de los gastos operativos, y que el aporte municipal permite cubrir la mayor parte de la demanda restante.
Noticias
Relacionadas
La ciudad completó el recambio de más de 9.600 luminarias mejorando la seguridad, el ahorro energético y el cuidado del medioambiente.
La ciudad completó el recambio de más de 9.600 luminarias mejorando la seguridad, el ahorro energético y el cuidado del medioambiente.
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales