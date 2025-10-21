Punta Arenas,
21 de octubre de 2025

PUERTO WILLIAMS CELEBRÓ EL DÍA DEL PATRIMONIO REGIONAL CON OBRA TEATRAL QUE DESTACÓ LA IDENTIDAD LOCAL

​La actividad fue organizada por el municipio en colaboración con el Centro Subantártico, sumándose a la agenda regional de celebraciones que busca fortalecer el reconocimiento y la puesta en valor del patrimonio en todas sus expresiones.

​En el marco de la conmemoración del Día del Patrimonio Regional, la Municipalidad de Cabo de Hornos desarrolló una significativa actividad cultural en el Centro Subantártico, donde se presentó la obra teatral “Un legado con herencia”, protagonizada por funcionarios municipales.

 
La puesta en escena, de carácter breve pero profundamente emotiva, revivió fragmentos de la historia y las tradiciones que han dado forma a la identidad del territorio más austral del país. A través del teatro, los intérpretes invitaron al público a reflexionar sobre la importancia de preservar el patrimonio material e inmaterial que define la vida en el fin del mundo.
El montaje abordó pasajes que rescatan la memoria colectiva, los oficios tradicionales y la convivencia de culturas que han marcado la historia de Cabo de Hornos, reforzando el sentido de pertenencia y orgullo de sus habitantes.

 
La actividad fue organizada por el municipio en colaboración con el Centro Subantártico, sumándose a la agenda regional de celebraciones que busca fortalecer el reconocimiento y la puesta en valor del patrimonio en todas sus expresiones.

 
Con actividades como esta, la comuna continúa promoviendo la preservación de su identidad y la difusión de su historia, reafirmando el rol de Cabo de Hornos como referente cultural y patrimonial del extremo sur de Chile.


TEATRO MUNICIPAL ABRIÓ SUS PUERTAS PARA CELEBRAR EL PATRIMONIO REGIONAL

EXTIENDEN MARCHA BLANCA DE RECAUDO ELECTRÓNICO PARA SEGUIR SUMANDO NUEVOS USUARIOS AL SISTEMA

Leer Más

​El fin del efectivo a bordo de los buses urbanos del transporte público de Punta Arenas llegará el 2 de enero 2026.

​El fin del efectivo a bordo de los buses urbanos del transporte público de Punta Arenas llegará el 2 de enero 2026.

77% DE AVANCE PRESENTAN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA ÚLTIMA ESPERANZA

PUERTO WILLIAMS CELEBRÓ EL DÍA DEL PATRIMONIO REGIONAL CON OBRA TEATRAL QUE DESTACÓ LA IDENTIDAD LOCAL

SERPAT PRESENTA MURAL Y RENOVACIÓN DE MOBILIARIO EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA 47

EL AMIGO DE LA FAMILIA

EVELYN MATTHEI ENCABEZA REFLEXIÓN POR LA UNIDAD Y LA PAZ DE CHILE: “LA RABIA NO CONSTRUYE, SOLO EL RESPETO PUEDE SACAR A CHILE ADELANTE”

