"PEQUEÑAS VOCES, GRANDES IDEAS": NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PRESENTARON PROPUESTAS AL GABINETE REGIONAL EN MAGALLANES

​Este lunes, el Gabinete Regional de Magallanes y la Antártica Chilena, encabezado por el Delegado Presidencial Regional, José Ruiz Pivcevic, recibió a representantes del Consejo Consultivo Regional de Niños, Niñas y Adolescentes, quienes presentaron los resultados del Encuentro Regional 2025, realizado bajo el lema "Pequeñas voces, grandes ideas".



Dos jóvenes participaron de manera presencial en Punta Arenas, mientras que otros integrantes del Consejo se conectaron desde las provincias de Última Esperanza, Tierra del Fuego y Antártica Chilena mediante videoconferencia, acompañados por los Delegados Presidenciales Provinciales.



La jornada fue una instancia de escucha activa y diálogo directo entre jóvenes y autoridades regionales, donde se abordaron temáticas relevantes como el uso de espacios públicos, el transporte, la seguridad y el bienestar comunitario.

Los planteamientos fueron bien recibidos por el gabinete, y se tradujeron en compromisos concretos por parte de las distintas carteras.



“Hoy recibimos a representantes del Consejo Consultivo de Niñas y Niños Adolescentes, cómo fue nuestro compromiso con ellos al recibir la síntesis de sus discusiones. Realmente vemos cómo las niñeces, la juventud de nuestra región, no solamente está preocupada su entorno, sino en el porvenir de esta hermosa región. Y es por eso que también seguimos adquiriendo compromiso”, señaló el Delegado Presidencial Regional, José Ruiz Pivcevic.



“Cuando hablamos de participación, nos referimos a lo que hicimos hoy: incorporar las visiones de otros actores a las políticas públicas. , el Seremi de Vivienda y Urbanismo respecto a las participaciones de lo que iba a ser de las obras al interior del Parque El Club Hípico, o la priorización de las próximas redes de ciclovías, el Seremi de Obras Públicas con los proyectos de borde costero o proyectos emblemáticos de la región, o la encargada de Seguridad Pública con la invitación a los Consejos Comunales de Seguridad Pública. Porque son también esos problemas que nos levantaron la juventud y nosotros, como gobierno, también tenemos el deber de ampliar las voces e incorporarlos a las políticas públicas.”.



Desde la mirada juvenil, esta oportunidad fue valorada por su carácter participativo y por el espacio real de incidencia que representa.



Para Bastián Sanhueza Vargas, estudiante del Colegio Punta Arenas y miembro del Consejo Consultivo Nacional de Niñez y Adolescencia, esta experiencia fue significativa:



“Más que agradecido con el delegado presidencial por incluirnos en esta instancia. Pudimos conversar con todas las carteras del gobierno, plantear nuestras inquietudes y conocer proyectos que están en planificación o ejecución. Es clave que la niñez y adolescencia tenga espacios garantizados donde podamos expresar nuestras necesidades. Muchas veces las decisiones se toman sin considerar nuestra mirada, y eso debe cambiar”.



Además, enfatizó el valor de este tipo de órganos consultivos: “Lo importante de los consejos es que permiten aportar una mirada distinta. Muchas veces los proyectos son muy adultocentristas, como en el caso de parques que no se diseñan pensando en las verdaderas necesidades de niños y adolescentes. Por eso es fundamental que existan espacios asegurados de participación, como lo plantea la Ley de Garantías”.



Sebastián Mora, alumno del Instituto Don Bosco y miembro del Consejo Consultivo Comunal y Regional, también destacó la instancia: “Fue una gran oportunidad para presentar las problemáticas que vivimos como jóvenes. Este tipo de encuentros son importantes porque nuestras voces son escuchadas y las autoridades muestran interés. También invito a más jóvenes a sumarse a estos espacios; somos nosotros quienes mejor entendemos lo que nos afecta en nuestras comunas”.



Respecto al rol del consejo, explicó: “Estamos conformados por niños, niñas y adolescentes de distintos niveles: comunal, regional y nacional. Nuestro rol es representar a otros jóvenes y visibilizar temas que nos afectan, como el transporte, la violencia o la seguridad en nuestros barrios. La idea es canalizar esas preocupaciones hacia las autoridades”.



La jornada dejó en evidencia que la participación infantil y adolescente va más allá de lo simbólico. Se trata de una apuesta concreta por una ciudadanía activa, diversa y con incidencia en los procesos públicos.



En palabras del Delegado Ruiz Pivcevic, “este es un trabajo que esperamos continuar fortaleciendo. Si queremos construir una mejor sociedad, más justa e inclusiva, tenemos que considerar las voces de los estudiantes, de los niños, de los adolescentes y, por cierto, también de las personas mayores. Solo así podemos diseñar políticas que representen de verdad a todas y todos los que habitan esta región”.



Los Consejos Consultivos de Niñez y Adolescencia, establecidos por la Ley de Garantías de los Derechos de la Niñez, son herramientas clave en este proceso. Magallanes reafirma, una vez más, su compromiso con una participación efectiva y transformadora.





