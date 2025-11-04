AUTORIDADES REFUERZAN COORDINACIÓN PARA GARANTIZAR UN PROCESO ELECTORAL SEGURO Y PARTICIPATIVO EN TODA LA REGIÓN

​Con el objetivo de asegurar un proceso electoral seguro, transparente y sin contratiempos en toda la región, esta tarde la Delegación Presidencial Regional encabezó una reunión de coordinación con representantes del Ejército, Carabineros de Chile, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Ministerio de Educación, Servel, SLEP, Senapred y Correos de Chile, en el marco de los preparativos para las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo domingo 16 de noviembre.



Durante el encuentro se revisaron las medidas logísticas y de seguridad para asegurar el normal desarrollo del proceso en toda la región, incluyendo zonas rurales y aisladas como Puerto Edén, Puerto Harris y la Antártica.



El Ejército iniciará el control de seguridad de los locales de votación a partir de las 00:00 horas del viernes 14, con un despliegue de 480 funcionarios en 51 establecimientos —47 de ellos educacionales—, mientras que Carabineros de Chile dispondrá de 245 efectivos para labores de resguardo y constancia. Por su parte, Transporte informó la licitación de servicios adicionales para reforzar los recorridos rurales y garantizar la conectividad el día de la elección.



El Delegado Presidencial Regional, José Ruiz Pivcevic, destacó la coordinación y el despliegue de todas las instituciones involucradas, señalando que los preparativos ya se encuentran en su etapa final: “Preparándonos para el proceso eleccionario de este 16 de noviembre, sostuvimos una nueva reunión de coordinación con las distintas instituciones y servicios públicos que tenemos responsabilidad de llevar a cabo este proceso. Ya nuestras Fuerzas Armadas tomarán control de los 51 establecimientos donde serán locales de votación a partir de las 0 horas del viernes 14. Está toda desplegada la logística para llegar con los votos a todos los rincones de nuestra región, desde Puerto Edén hasta la Antártica chilena. Serán 480 personas en los locales de votación y otras 400 de las Fuerzas Armadas prestando apoyo logístico, además de 245 carabineros desplegados en la región. Todo está planificado para tener una jornada exitosa este domingo 16”, señaló la autoridad.



El Delegado Ruiz, además recordó que el voto es obligatorio, e hizo un llamado a la participación ciudadana: “El llamado que hacemos como Gobierno es a que todos y todas acudamos a las urnas este domingo 16 de noviembre, para vivir un proceso democrático con alta participación y total normalidad”, enfatizó.



