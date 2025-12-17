CARACOL AUSTRAL OFRECE DESCUENTOS NAVIDEÑOS CON TARJETA PUNTA ARENAS

​Con miras a las compras de fin de año, la Municipalidad de Punta Arenas, junto a locatarios de la Galería Caracol Austral, anunció descuentos especiales de Navidad para quienes utilicen la Tarjeta Punta Arenas, beneficio que permitirá acceder a rebajas de hasta un 10% en locales adheridos, principalmente durante los días lunes, hasta el 31 de diciembre.



El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que esta iniciativa apunta directamente a apoyar la economía familiar y a incentivar el comercio local en el centro de la ciudad. "Sabemos que en esta fecha se gasta mucho en regalos y por eso invitamos a venir al Caracol Austral, donde varios locales tendrán un 10% de descuento los días lunes hasta el 31 de diciembre. Hoy casi 50 mil vecinos cuentan con la Tarjeta Punta Arenas y existen 207 convenios vigentes, pensados justamente para el ahorro de las familias y para preferir el comercio local, en un espacio tan tradicional como el Caracol", señaló.

El jefe comunal recordó además que la tarjeta puede solicitarse de manera gratuita en la Oficina de Atención al Vecino, ubicada en Avenida Independencia 840, de lunes a viernes en horario de mañana, y que sus beneficios no se limitan solo a estas fechas, ya que incluyen descuentos permanentes en áreas como salud, combustible y otros servicios.

Desde la Galería Caracol Austral, la representante de los locatarios, Rosa Barría, valoró la iniciativa y llamó a los clientes a informarse directamente en cada tienda. "Es una muy buena oportunidad para invitar a la gente a venir a comprar y preguntar qué locales están adheridos y qué ofertas tiene cada uno. El Caracol tiene una gran variedad de productos, desde ropa de bebé y de mujer hasta accesorios y regalos, y la idea es que los clientes consulten y aprovechen estos beneficios", indicó.

En la misma línea, Angélica Gallardo, dueña de Kairos Puq, destacó la reactivación de la tarjeta como una herramienta concreta de apoyo al comercio. "Somos pioneros en el Caracol con este convenio municipal y durante todo diciembre vamos a mantener un 10% de descuento en nuestros tres locales para quienes presenten la Tarjeta Punta Arenas. Vendemos accesorios de telefonía, servicio técnico y ropa americana, y desde ya se ha notado un mayor flujo de público", comentó.

Sabrina Tortolero, representante de Guaguas & Kids, explicó que el descuento del 10% se aplicará los días lunes hasta el 31 de diciembre. "Está pensado para que las familias puedan comprar outfits para niños desde recién nacidos hasta los 8 años, además de ropa para embarazadas. Este beneficio aplica para todos quienes tengan la Tarjeta Punta Arenas, tal como ocurre durante el resto del año", señaló.

Por su parte, Elvisa Argüelles, dueña del local Tikytitos, indicó que mantendrán el 10% de descuento con la tarjeta hasta fin de mes. "Llevamos años trabajando con la Tarjeta Punta Arenas y muchos clientes nos prefieren por este beneficio. Invitamos a todos a visitarnos y aprovechar este descuento presentando su tarjeta y cédula de identidad", afirmó.