BALANCE AÑO 2025 AGUAS MAGALLANES: AVANCES EN OBRAS SANITARIAS, EDUCACIÓN, SEGURIDAD HÍDRICA Y FONDOS CONCURSABLES

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el gerente regional de Aguas Magallanes, Christian Adema Galetovic, conversó sobre una serie de temas estratégicos relacionados con el desarrollo sanitario, la seguridad hídrica y el vínculo de la empresa con las comunidades de la región.

Durante la instancia, el ejecutivo abordó las inversiones y obras relevantes que actualmente se encuentran en ejecución, destacando la renovación de redes de agua potable y alcantarillado en las cuatro localidades donde opera la sanitaria. Asimismo, se refirió a los avances de obras emblemáticas como el colector Los Flamencos, el estanque Los Ñirres y diversas mejoras en plantas de tratamiento, junto con la proyección del plan de inversiones contemplado para los próximos años, orientado a fortalecer la infraestructura sanitaria regional.

En materia de calidad del agua potable y continuidad del servicio, el gerente regional explicó los estándares de producción y tratamiento que se aplican en la región, junto con los sistemas de monitoreo, control y telemetría que permiten resguardar la calidad del suministro. También se destacó la cobertura regional y el fortalecimiento permanente del sistema para responder de manera oportuna a las necesidades de la población.

Finalmente, Christian Adema realizó un balance del Fondo Concursable Aguas Magallanes 2025, detallando las organizaciones beneficiadas y el tipo de iniciativas financiadas, además del impacto social generado en cada una de las comunas, reafirmando el compromiso de la empresa con el desarrollo comunitario y el fortalecimiento del tejido social en la región de Magallanes.

