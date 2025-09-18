AGUAS MAGALLANES INFORMA DE LA REPOSICIÓN DE UN 96% DEL SUMINISTRO DE SU SERVICIO A CLIENTES AFECTADOS

Aguas Magallanes informa que, luego de la rotura de matriz ocurrida ayer (17 de septiembre), la reposición del suministro de agua potable comenzó a las 02:00 horas de esta madrugada, una vez finalizados los trabajos de reparación de la matriz afectada, permitiendo restablecer la infraestructura y la continuidad del servicio de manera paulatina.



Hasta esta hora, el suministro ha sido repuesto en un 96% de los clientes afectados. Sin embargo, en algunos sectores el proceso continúa en desarrollo, a la espera del llenado de la red y la estabilización de las presiones. Durante esta etapa de reposición, es normal que se presenten episodios de baja presión o turbiedad, los que se irán normalizando de manera progresiva.



Asimismo, informamos que durante la presente jornada se mantendrán puntos de abastecimiento alternativo, cuya ubicación será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales de Aguas Magallanes en redes sociales. La compañía reafirma su compromiso con la comunidad, trabajando con la mayor rapidez y seguridad para asegurar la continuidad de un servicio esencial para todas las familias de Punta Arenas.



Ante cualquier requerimiento, agradecemos comunicarse con nuestro call center 61 2 280028 o a través de nuestras redes sociales.

​

