GES 90: SERVICIO DE SALUD MAGALLANES EXPLICA NUEVAS GARANTÍAS Y MODIFICACIONES AL SISTEMA

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Milisette Neira, referente GES del Servicio de Salud Magallanes, informó sobre las actualizaciones del sistema de Garantías Explícitas en Salud (GES), conocidas también como GES 90, que incorpora nuevas patologías y modificaciones en problemas de salud ya vigentes.

Durante el espacio radial se explicó que el GES contempla cuatro garantías exigibles por ley para las personas afiliadas a Fonasa e isapres: acceso, oportunidad, protección financiera y calidad. Estas garantías están asociadas a los 90 problemas de salud vigentes por decreto, y deben ser aseguradas tanto por Fonasa como por las isapres. En caso de incumplimiento, las personas pueden realizar reclamos primero ante la institución correspondiente y, posteriormente, ante la Superintendencia de Salud si no están conformes con la respuesta recibida.

Entre las nuevas patologías incorporadas, se destacó el cese de consumo de tabaco, que será abordado desde la Atención Primaria de Salud e incluye una canasta farmacológica para pacientes mayores de 25 años, además de una canasta no farmacológica que puede considerar apoyo psicológico o kinesiológico. También se suma la cirrosis hepática, que contará con una canasta farmacológica definida para su tratamiento. Asimismo, se informó sobre la hospitalización de pacientes con depresión, específicamente en menores de 15 años, asegurando posteriormente la continuidad del tratamiento con un especialista psiquiatra dentro de un plazo máximo de 30 días.

Finalmente, desde el Servicio de Salud Magallanes se recalcó la importancia de que la comunidad conozca estas garantías y sus derechos en salud, enfatizando que el GES busca reducir brechas de acceso y fortalecer la atención oportuna y de calidad para la población.

