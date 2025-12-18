Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

18 de diciembre de 2025

GES 90: SERVICIO DE SALUD MAGALLANES EXPLICA NUEVAS GARANTÍAS Y MODIFICACIONES AL SISTEMA

Buenos días región.

ssmsalud

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Milisette Neira, referente GES del Servicio de Salud Magallanes, informó sobre las actualizaciones del sistema de Garantías Explícitas en Salud (GES), conocidas también como GES 90, que incorpora nuevas patologías y modificaciones en problemas de salud ya vigentes.

Durante el espacio radial se explicó que el GES contempla cuatro garantías exigibles por ley para las personas afiliadas a Fonasa e isapres: acceso, oportunidad, protección financiera y calidad. Estas garantías están asociadas a los 90 problemas de salud vigentes por decreto, y deben ser aseguradas tanto por Fonasa como por las isapres. En caso de incumplimiento, las personas pueden realizar reclamos primero ante la institución correspondiente y, posteriormente, ante la Superintendencia de Salud si no están conformes con la respuesta recibida.

Entre las nuevas patologías incorporadas, se destacó el cese de consumo de tabaco, que será abordado desde la Atención Primaria de Salud e incluye una canasta farmacológica para pacientes mayores de 25 años, además de una canasta no farmacológica que puede considerar apoyo psicológico o kinesiológico. También se suma la cirrosis hepática, que contará con una canasta farmacológica definida para su tratamiento. Asimismo, se informó sobre la hospitalización de pacientes con depresión, específicamente en menores de 15 años, asegurando posteriormente la continuidad del tratamiento con un especialista psiquiatra dentro de un plazo máximo de 30 días.

Finalmente, desde el Servicio de Salud Magallanes se recalcó la importancia de que la comunidad conozca estas garantías y sus derechos en salud, enfatizando que el GES busca reducir brechas de acceso y fortalecer la atención oportuna y de calidad para la población.


ssmsalud

GES 90: SERVICIO DE SALUD MAGALLANES EXPLICA NUEVAS GARANTÍAS Y MODIFICACIONES AL SISTEMA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PDI MAGALLANES MATERIALIZÓ LA EXPULSIÓN DE EXTRANJERA CONDENADA POR TRÁFICO DE DROGAS

Leer Más

La mujer fue puesta a disposición de las autoridades de su país de origen en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, quedando con la prohibición de ingreso a Chile por un periodo de 25 años.

La mujer fue puesta a disposición de las autoridades de su país de origen en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, quedando con la prohibición de ingreso a Chile por un periodo de 25 años.

pdipuntaarenas
nuestrospodcast
IGpagobuses

PUNTA ARENAS AVANZA CON ÉXITO: BALANCE POSITIVO A MENOS DE UN MES DEL FIN DEL PAGO CON EFECTIVO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
FL 1

COMISIÓN DE ECONOMÍA APRUEBA PROYECTO DE LEY DE FERIAS LIBRES

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
PUQ-336x336-casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Foto1

DIPUTADO MATHESON DEMANDA EFECTIVIDAD DEL GOBIERNO PARA NO SEGUIR AFECTANDO EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE TORRES DEL PAINE Y EXIGE RESPUESTAS INMEDIATAS POR PARTE DE CONAF

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
MUESTRA VINILOS

¡¡¡VINILOS VUELVEN EN GLORIA Y MAJESTAD A LA MAURICIO BRAUN ESTE SÁBADO 20 DE DICIEMBRE!!!