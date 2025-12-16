HIP HOP EN MAGALLANES: ACADEMIA DE DANZA YAKUZA

En la Región de Magallanes y Antártica Chilena el desarrollo de la danza ha generado el establecimiento de academias y grupos de jóvenes, generando una identidad y pasión que inspira a otros a comprender las destrezas y movimientos, los cuales van conformando un verdadero arte.

Es parte de la historia de la Academia de Danza "Yakuza", la cual por más de dos años ha logrado gar un espacio y reconocimiento entre sus pares, posicionando sus emblemas, estilo y pasión, siendo parte de una comunidad de danza que congrega a diferentes jóvenes y niños, generando lazos de unión que son fundamentales para generar sinergia en sociedad.

Su director es Ricardo Tascon, experimentado artista que ha forjado junto a sus alumnos una impronta potente y atractiva, "la Academia de Danza Yakuza, es una escuela de danzas urbanas con foco en el hip hop que se creó en enero del 2024, formando bailarines con actitud, técnica y espíritu competitivo", comenta el director de la academia.

Destaca que "durante estos 2 años de vida hemos participado en diversas competencias regionales y nacionales, destacando por nuestro nivel, energía y compromiso", señalando que "el 2026, Yakuza viajará a representar a Chile y a la Región de Magallanes en la ciudad de Córdoba, Argentina, un desafío que nos llena de orgullo y motivación, trabajo realizado con compromiso y entrega junto a los profesores Aurea Lanas y Eduardo Balloqui".

Las matrículas para ingresar a la Academia Yakuza están abiertas, siendo una invitación para niños, niñas y adolescentes desde los 5 años para unirse a aprender y disfrutar de la danza por medio del Hip Hop, esto en diferentes categorías desde Mini hasta Open.



Bailes con movimientos electrizantes, energía y pasión, juventud en pleno y fuerza, son características que se ven y sienten en cada montaje, los Yakuza llegaron a Magallanes y la Antártica Chilena.

