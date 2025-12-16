Punta Arenas,
16 de diciembre de 2025

HIP HOP EN MAGALLANES: ACADEMIA DE DANZA YAKUZA

​Diferentes agrupaciones dan galas de sus habilidades en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, siendo un punto de encuentro para la juventud en torno al arte y la danza.

yakuzah2

En la Región de Magallanes y Antártica Chilena el desarrollo de la danza ha generado el establecimiento de academias y grupos de jóvenes, generando una identidad y pasión que inspira a otros a comprender las destrezas y movimientos, los cuales van conformando un verdadero arte.

 

Es parte de la historia de la Academia de Danza "Yakuza", la cual por más de dos años ha logrado gar un espacio y reconocimiento entre sus pares, posicionando sus emblemas, estilo y pasión, siendo parte de una comunidad de danza que congrega a diferentes jóvenes y niños, generando lazos de unión que son fundamentales para generar sinergia en sociedad.

 

Su director es Ricardo Tascon, experimentado artista que ha forjado junto a sus alumnos una impronta potente y atractiva, "la Academia de Danza Yakuza, es una escuela de danzas urbanas con foco en el hip hop que se creó en enero del 2024, formando bailarines con actitud, técnica y espíritu competitivo", comenta el director de la academia.

 

Destaca que "durante estos 2 años de vida hemos participado en diversas competencias regionales y nacionales, destacando por nuestro nivel, energía y compromiso", señalando que "el 2026, Yakuza viajará a representar a Chile y a la Región de Magallanes en la ciudad de Córdoba, Argentina, un desafío que nos llena de orgullo y motivación, trabajo realizado con compromiso y entrega junto a los profesores Aurea Lanas y Eduardo Balloqui".

 

Las matrículas para ingresar a la Academia Yakuza están abiertas, siendo una invitación para niños, niñas y adolescentes desde los 5 años para unirse a aprender y disfrutar de la danza por medio del Hip Hop, esto en diferentes categorías desde Mini hasta Open.


Bailes con movimientos electrizantes, energía y pasión, juventud en pleno y fuerza, son características que se ven y sienten en cada montaje, los Yakuza llegaron a Magallanes y la Antártica Chilena.


GREMIOS DEL TURISMO CUESTIONAN DECISIÓN CENTRALIZADA QUE MODIFICA LA OPERACIÓN DEL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

KAST Y BORIC DAN INICIO A LA TRANSICIÓN: ACTUAL MANDATARIO PIDE CONTINUIDAD A POLÍTICAS DE ESTADO

​Ambos se reunieron en La Moneda. Para el republicano fue “muy positivo” y dijo que que su gobierno de emergencia necesitará la unidad nacional en temas prioritarios. “Hay temas que nos afectan transversalmente, en seguridad, salud, educación y vivienda, que requieren políticas de Estado”, dijo.

LA ARMADA DE CHILE INSTALARÁ EN EL MAGELLAN EXPLORER UN SENSOR QUE RECOPILARÁ DATOS BATIMÉTRICOS DE LA ANTÁRTICA

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

directoraservel

DIRECTORA REGIONAL DEL SERVEL MARÍA TERESA KUZMANIC DESTACA RAPIDEZ DEL PROCESO ELECTORAL EN SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL EN MAGALLANES

seremitt

SEREMI DE TRANSPORTES ALEJANDRO GOICH BARRÍA DESTACA REFUERZO Y GRATUIDAD DEL TRANSPORTE RURAL EN MAGALLANES DURANTE LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL