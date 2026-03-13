SAIKO LLEGA A DREAMS PUNTA ARENAS CON SU GIRA “ROMANCE”

​Con casi 26 años de trayectoria, Saiko se mantiene como uno de los referentes del pop rock chileno. Fundada en 2000, la agrupación está integrada actualmente por Denisse Malebrán (voz), Mario Barreto (batería) y Luciano Rojas (bajo).

A lo largo de su historia, la banda ha transitado por distintas etapas sonoras y conceptuales. “Una propuesta que ha mutado por diferentes estilos a lo largo de estas dos décadas. Saiko ha pasado por diferentes estadíos de conceptos y estéticas musicales. Partimos como un grupo electrónico y luego funcionamos como banda de rock . Hoy, estamos retomando el concepto electrónico, por las facilidades que nos permite la tecnología”, señaló Rojas.



Romance



La gira toma su nombre del más reciente single del grupo, “Romance”, canción que ha marcado un nuevo impulso en su trayectoria y que ha logrado una destacada repercusión en plataformas digitales. Con una lírica íntima y una intensidad emocional característica, el tema ha conectado de manera directa con sus seguidores.



El impacto digital del sencillo reafirma la vigencia de la banda y su capacidad de evolucionar sin perder identidad. Esta nueva etapa combina frescura sonora con la esencia que ha definido a Saiko desde sus inicios.



Show



El espectáculo contempla un repertorio que mezcla “Romance” con los clásicos que han acompañado a distintas generaciones. La puesta en escena ha sido especialmente diseñada para esta gira, ofreciendo un formato elegante y cercano, ideal para el ambiente del restobar.



“Presentarnos en regiones siempre es una experiencia inolvidable. Las instalaciones, el escenario, la gente y su cercanía hacen sinergia para que sean noches maravillosas”, agregó Luciano Rojas, anticipando lo que será el reencuentro con el público.



El show de Saiko se realizará este sábado, no antes de las 00:00 horas, en el escenario del restobar Lucky 7 de Dreams. El acceso es liberado portando la entrada al casino, cuyo importe total es en beneficio fiscal.





