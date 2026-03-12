Punta Arenas,
12 de marzo de 2026

PRESIDENTES DE BANCOESTADO, CORFO, CMF Y ENAP PRESENTAN SUS RENUNCIAS TRAS CAMBIO DE GOBIERNO

​Las salidas se producen en un contexto de reacomodo general en organismos estatales del ámbito financiero, que también incluye la confirmación de Catherine Tornel como nueva presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

El inicio de la administración de José Antonio Kast trae consigo cambios significativos en las principales instituciones económicas del país.

Entre ellos, destacan las renuncias del presidente de BancoEstado, Daniel Hojman Trujillo, y de la vicepresidenta Verónica Kunze Neubauer, quienes formalizaron su salida el mismo 11 de marzo, día del cambio de mando, mediante cartas dirigidas al Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz Castro, y a través de él, al Presidente de la República.

Estas dimisiones se enmarcan en un contexto de reacomodos en organismos estatales del ámbito financiero.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) confirmó ayer la designación de Catherine Tornel como nueva presidenta, reemplazando a Solange Berstein.

En tanto, Mario Farren, exSuperintendente de Bancos e Instituciones Financieras y exbanquero de Citibank, es uno de los nombres que suena para presidir el banco estatal, según dio a conocer el Diario Financiero.

En paralelo, la presidenta de Empresa Nacional del Petróleo (Enap), Gloria Maldonado Figueroa, y el jefe de la Corporación Forestal, José Miguel Benavente, también presentaron sus renuncias.

Sin embargo, aún no se han definido los nuevos líderes para estos organismos.

Fuente: cnnchile.com

KAST ACTIVA SU "GOBIERNO DE EMERGENCIA": FIRMA SEIS DECRETOS CON FOCO EN FRONTERA, GASTO PÚBLICO Y PERMISOS AMBIENTALES

NATALES MÁS CÁLIDA Y SEGURA: COMIENZA EL RECAMBIO DE MÁS DE TRES MIL LUMINARIAS PÚBLICAS DE TODA LA COMUNA

El recambio masivo de 3.220 luminarias de sodio por nuevos equipos con tecnología led para la mayoría de la comuna, en una iniciativa de $690.742.226.

El recambio masivo de 3.220 luminarias de sodio por nuevos equipos con tecnología led para la mayoría de la comuna, en una iniciativa de $690.742.226.

PROYECTOS SECPLAN (4)

DIRECTOR DE SECPLAN: "SI NO SE FINANCIAN, HORAS DE TRABAJO SE TIRAN A LA BASURA"

Noticias
Destacadas
¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

PRESIDENTES DE BANCOESTADO, CORFO, CMF Y ENAP PRESENTAN SUS RENUNCIAS TRAS CAMBIO DE GOBIERNO

DEFENSORÍA DEL CONTRIBUYENTE HABILITA ORIENTADOR TRIBUTARIO WEB PARA APOYAR A EMPRENDEDORES EN LA DEFINICIÓN DE SU RÉGIMEN TRIBUTARIO

SEREMI DEL MOP DESTACA AVANCES EN INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD EN MAGALLANES DURANTE EL ACTUAL GOBIERNO