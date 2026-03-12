PRESIDENTES DE BANCOESTADO, CORFO, CMF Y ENAP PRESENTAN SUS RENUNCIAS TRAS CAMBIO DE GOBIERNO

El inicio de la administración de José Antonio Kast trae consigo cambios significativos en las principales instituciones económicas del país.

Entre ellos, destacan las renuncias del presidente de BancoEstado, Daniel Hojman Trujillo, y de la vicepresidenta Verónica Kunze Neubauer, quienes formalizaron su salida el mismo 11 de marzo, día del cambio de mando, mediante cartas dirigidas al Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz Castro, y a través de él, al Presidente de la República.

Estas dimisiones se enmarcan en un contexto de reacomodos en organismos estatales del ámbito financiero.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) confirmó ayer la designación de Catherine Tornel como nueva presidenta, reemplazando a Solange Berstein.

En tanto, Mario Farren, exSuperintendente de Bancos e Instituciones Financieras y exbanquero de Citibank, es uno de los nombres que suena para presidir el banco estatal, según dio a conocer el Diario Financiero.

En paralelo, la presidenta de Empresa Nacional del Petróleo (Enap), Gloria Maldonado Figueroa, y el jefe de la Corporación Forestal, José Miguel Benavente, también presentaron sus renuncias.

Sin embargo, aún no se han definido los nuevos líderes para estos organismos.

