DIRECTOR DE SECPLAN: "SI NO SE FINANCIAN, HORAS DE TRABAJO SE TIRAN A LA BASURA"

La Municipalidad de Punta Arenas avanza en la gestión de uno de los proyectos urbanos relevantes para la comuna: el Plan Maestro de Áreas Verdes, iniciativa que contempla la recuperación y mejoramiento de diversos espacios públicos y que actualmente se encuentra a la espera de financiamiento para su ejecución.

Uno de los proyectos considerados dentro de este plan corresponde al "Mejoramiento de áreas verdes del sector norponiente 4A", iniciativa que busca intervenir distintos puntos de la ciudad que hoy presentan deterioro, pero que han sido impulsados históricamente por las propias comunidades.

El director de Secplan del municipio, Nicolás Pérez-Montt, explicó que la propuesta apunta a revitalizar sectores que cumplen un rol importante en la vida de barrio. "El plan maestro de áreas verdes contempla distintos sectores que se van a intervenir. Actualmente tenemos el proyecto denominado Mejoramiento de áreas verdes del sector norponiente 4A, que viene a revivir diez espacios de la comuna, principalmente áreas verdes que han sido levantadas por la misma comunidad a través de sus agrupaciones", señaló.

Entre los sectores considerados se encuentran La Concepción, Barceló Lira, Villa Selknam y Aves Australes, entre otros barrios que han impulsado la creación de estos espacios comunitarios.

Según explicó el profesional, el proyecto contempla una renovación integral de la infraestructura existente, incorporando equipamiento que permita recuperar el uso de estos espacios por parte de los vecinos. "Es un proyecto bastante prometedor, porque viene a recuperar estas áreas verdes que hoy están bastante deterioradas. Se plantea remodelar completamente sus instalaciones, incorporando juegos infantiles, alumbrado público, mobiliario deportivo, áreas de descanso y accesibilidad universal", indicó.

Además del mejoramiento urbano, desde el municipio destacan que este tipo de iniciativas también contribuye a fortalecer la seguridad en los barrios. "Cuando estos espacios están abandonados se prestan para incivilidades o para la ocupación por parte de personas que no hacen un buen uso del lugar. Con estas intervenciones buscamos entregar herramientas para que los vecinos vuelvan a apropiarse de estos espacios y los utilicen", agregó Pérez-Montt.

El director de Secplan explicó que este proyecto obtuvo su Recomendación Satisfactoria (RS) en 2024, pero requiere financiamiento del Gobierno Regional para poder concretarse. "Particularmente este proyecto cuenta con RS desde el año 2024 y podría perder esa condición durante 2026 si no es aprobado y financiado por el gore", advirtió.

El Plan Maestro de Áreas Verdes considera además otras iniciativas que también cuentan con RS y se encuentran a la espera de financiamiento, entre ellas el Parque Ramón Rada, el Parque de Entrada de la Antártica, el Parque Don Bosco, los Miradores del Cerro La Cruz y el denominado Parque de los Dinosaurios.