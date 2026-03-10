Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
crosur constructor
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
BANNER CASINO PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

10 de marzo de 2026

SUBPREFECTA JESSICA JEREZ DESTACA TRABAJO DE LA PDI Y LLAMA A DENUNCIAR DELITOS SEXUALES

Conexión PDI

Subprefecta Jessica Jerez Zamora Jefa Brigada Investigadora de Delitos Sexuales

En el programa Conexión PDI de Polar Comunicaciones, la subprefecta Jessica Jerez Zamora, jefa de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de Punta Arenas de la Policía de Investigaciones de Chile, abordó el trabajo que realiza la unidad en la región, además de entregar recomendaciones para prevenir este tipo de ilícitos, especialmente en niños, niñas y adolescentes.

En la entrevista, la oficial destacó el reconocimiento que recientemente recibió, señalando que lo asume con humildad y como una forma de visibilizar el trabajo que realizan muchas mujeres dentro de la institución. Asimismo, resaltó la labor profesional y la vocación de servicio de quienes integran la PDI en Magallanes, desde funcionarios policiales hasta peritos y personal especializado que cumple diversas funciones al servicio de la comunidad.

Jerez explicó que la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales se encarga de indagar una amplia gama de ilícitos vinculados a la esfera de la sexualidad, desde acoso callejero hasta delitos más graves como violación o abuso sexual. En el caso de la región, indicó que el delito más investigado corresponde al abuso sexual, en sus distintas categorías, destacando además la importancia de la entrevista investigativa videograbada para evitar la revictimización de niños, niñas y adolescentes durante los procesos judiciales.

Finalmente, la subprefecta advirtió sobre los riesgos asociados al uso de redes sociales y plataformas digitales, donde pueden originarse delitos como el grooming o la explotación sexual de menores. En ese sentido, llamó a los padres y cuidadores a mantener una comunicación cercana con los niños y a estar atentos a señales de alerta, subrayando que “los delitos sexuales crecen en el silencio y se detienen cuando las personas se atreven a hablar y denunciar”.


biro

DETIENEN EN PUNTA ARENAS A SUJETO PRÓFUGO CON DOS ÓRDENES DE DETENCIÓN POR DELITOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

KAST ACTIVA SU “GOBIERNO DE EMERGENCIA”: FIRMA SEIS DECRETOS CON FOCO EN FRONTERA, GASTO PÚBLICO Y PERMISOS AMBIENTALES

Leer Más

El mandatario firmó en La Moneda sus primeras medidas como jefe de Estado, que incluyen el nombramiento de un comisionado para la Macrozona Norte, una auditoría al gasto público, refuerzo policial y militar en la frontera, la aceleración de permisos ambientales y cambios en el comité de reconstrucción.

El mandatario firmó en La Moneda sus primeras medidas como jefe de Estado, que incluyen el nombramiento de un comisionado para la Macrozona Norte, una auditoría al gasto público, refuerzo policial y militar en la frontera, la aceleración de permisos ambientales y cambios en el comité de reconstrucción.

Kast-decretos-2
nuestrospodcast
aysen-magallanes-cambio-de-hora-750x400

CAMBIO DE HORA: LAS RAZONES POR LAS QUE AYSÉN Y MAGALLANES NO RETRASARÁN LOS RELOJES EN ABRIL

crosur constructor
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

crosur constructor
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
tormenta electrica

TORMENTA ELÉCTRICA EN PUNTA ARENAS GENERÓ REGISTROS EN REDES SOCIALES Y TAMBIÉN CONTENIDO FALSO

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER CASINO PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Loreto-Seguel-presidenta-ejecutiva-del-Consejo-del-Salmon-Tenemos-grandes-expectativas-de-que-con-el-nuevo-gobierno-muchas-cosas-se-destraben

LORETO SEGUEL, PRESIDENTA EJECUTIVA DEL CONSEJO DEL SALMÓN: "TENEMOS GRANDES EXPECTATIVAS DE QUE CON EL NUEVO GOBIERNO MUCHAS COSAS SE DESTRABEN"

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
boric-admite-errores

"ASUMO LA RESPONSABILIDAD": GABRIEL BORIC ADMITE ERRORES EN CASO MONSALVE Y CASA DE ALLENDE EN SU ÚLTIMO MENSAJE AL PAÍS COMO PRESIDENTE