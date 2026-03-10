SUBPREFECTA JESSICA JEREZ DESTACA TRABAJO DE LA PDI Y LLAMA A DENUNCIAR DELITOS SEXUALES

En el programa Conexión PDI de Polar Comunicaciones, la subprefecta Jessica Jerez Zamora, jefa de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de Punta Arenas de la Policía de Investigaciones de Chile, abordó el trabajo que realiza la unidad en la región, además de entregar recomendaciones para prevenir este tipo de ilícitos, especialmente en niños, niñas y adolescentes.

En la entrevista, la oficial destacó el reconocimiento que recientemente recibió, señalando que lo asume con humildad y como una forma de visibilizar el trabajo que realizan muchas mujeres dentro de la institución. Asimismo, resaltó la labor profesional y la vocación de servicio de quienes integran la PDI en Magallanes, desde funcionarios policiales hasta peritos y personal especializado que cumple diversas funciones al servicio de la comunidad.

Jerez explicó que la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales se encarga de indagar una amplia gama de ilícitos vinculados a la esfera de la sexualidad, desde acoso callejero hasta delitos más graves como violación o abuso sexual. En el caso de la región, indicó que el delito más investigado corresponde al abuso sexual, en sus distintas categorías, destacando además la importancia de la entrevista investigativa videograbada para evitar la revictimización de niños, niñas y adolescentes durante los procesos judiciales.

Finalmente, la subprefecta advirtió sobre los riesgos asociados al uso de redes sociales y plataformas digitales, donde pueden originarse delitos como el grooming o la explotación sexual de menores. En ese sentido, llamó a los padres y cuidadores a mantener una comunicación cercana con los niños y a estar atentos a señales de alerta, subrayando que “los delitos sexuales crecen en el silencio y se detienen cuando las personas se atreven a hablar y denunciar”.



