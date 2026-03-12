Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
crosur constructor
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
BANNER CASINO PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

12 de marzo de 2026

CAMBIO DE HORA: LAS RAZONES POR LAS QUE AYSÉN Y MAGALLANES NO RETRASARÁN LOS RELOJES EN ABRIL

Desde hace casi una década, los relojes de la región de Magallanes y Antártica Chilena se han mantenido sin alteraciones cada vez que el resto del país ajusta el horario.

aysen-magallanes-cambio-de-hora-750x400

El próximo sábado 4 de abril, casi la totalidad de Chile tendrá un nuevo cambio de hora, sin embargo, dos regiones se restarán de aquello: Aysén y Magallanes.

Ese día, cuando los relojes estén a punto de marcar las 00:00 del domingo 5 de abril, la hora se retrasará 60 minutos, pasando a ser las 23:00 horas del sábado 4.

Ahora bien, en el caso de Rapa Nui e Isla Salas y Gómez, el cambio se realizará a las 22:00 horas.

Así, casi todo Chile continental e insular amanecerá a la misma hora el domingo, con la excepción de dos regiones, que mantendrán su horario de verano.

¿Por qué Aysén y Magallanes no tendrán cambio de hora?

Desde hace casi una década, los relojes de la región de Magallanes y Antártica Chilena se han mantenido sin alteraciones cada vez que el resto del país ajusta el horario.

En 2017, un decreto fijó que la hora oficial de esa zona del país “corresponderá en forma permanente al huso horario tres horas al Oeste del meridiano de Greenwich (-3)“. Este es el que adopta nuestro país cuando pasa de su habitual UTC-4 (invierno) al horario de verano.

El documento argumenta que la decisión de mantenerse en el huso horario UTC-3 “significará una disminución de los consumos energéticos y mejorará la calidad de vida de los habitantes de la región mencionada, al lograrse que las jornadas laborales vespertinas se vean beneficiadas con la presencia de mayor cantidad de luz natural, permitiendo un mejor aprovechamiento de las horas de la tarde, lo que beneficiará directamente la actividad productiva regional”.

Y es que, si la región tuviera que hacer el cambio de hora, amanecería casi a las 10:00 en pleno invierno, y se oscurecería antes de las 16:00.

En el caso de la región de Aysén, en marzo de 2025 se publicó un decreto que estableció que allí también se mantuviera el horario de verano, respondiendo a las mismas razones: ser las zonas que tienen menor exposición solar diaria.

La decisión fue precedida por una consulta ciudadana realizada por la Delegación Presidencial Regional, donde el 94% de los ayseninos apoyó la medida.

Entre los elementos ventajosos se destacan la “conciliación con la vida familiar al contar con más horas de luz; favorecer la realización de actividades recreacionales, deportivas y de índole personal posterior a las jornadas laborales y escolares; eficiencia energética; positivo impacto en el turismo que permite dinamizar las economías locales; mayor seguridad en los traslados de las personas en horario de la tarde, entre muchas otras”.

Fuente: biobiochile.cl



4 OP

POR CIERRE DE PLANTA DE GNC EN PUNTA ARENAS: SEREMI DE ENERGÍA LLAMA A EMPRESAS RESPONSABLES A RESOLVER DIFERENCIAS Y RETOMAR OPERACIONES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

KAST ACTIVA SU “GOBIERNO DE EMERGENCIA”: FIRMA SEIS DECRETOS CON FOCO EN FRONTERA, GASTO PÚBLICO Y PERMISOS AMBIENTALES

Leer Más

El mandatario firmó en La Moneda sus primeras medidas como jefe de Estado, que incluyen el nombramiento de un comisionado para la Macrozona Norte, una auditoría al gasto público, refuerzo policial y militar en la frontera, la aceleración de permisos ambientales y cambios en el comité de reconstrucción.

El mandatario firmó en La Moneda sus primeras medidas como jefe de Estado, que incluyen el nombramiento de un comisionado para la Macrozona Norte, una auditoría al gasto público, refuerzo policial y militar en la frontera, la aceleración de permisos ambientales y cambios en el comité de reconstrucción.

Kast-decretos-2
nuestrospodcast
aysen-magallanes-cambio-de-hora-750x400

CAMBIO DE HORA: LAS RAZONES POR LAS QUE AYSÉN Y MAGALLANES NO RETRASARÁN LOS RELOJES EN ABRIL

crosur constructor
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

crosur constructor
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
aysen-magallanes-cambio-de-hora-750x400

CAMBIO DE HORA: LAS RAZONES POR LAS QUE AYSÉN Y MAGALLANES NO RETRASARÁN LOS RELOJES EN ABRIL

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER CASINO PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
vhernandez

HISTORIADOR VÍCTOR HERNÁNDEZ GODOY REPASA LA HISTORIA DE LOS CAMBIOS PRESIDENCIALES Y LAS CONSTITUCIONES EN CHILE

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
EXPOSICIÓN DE ALCALDE EN SEMINARIO DE LA AChM (9)

ALCALDE RADONICH EXPONE EXPERIENCIA DE PUNTA ARENAS EN DEBATE NACIONAL SOBRE EDUCACIÓN PÚBLICA

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250