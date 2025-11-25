Punta Arenas,
25 de noviembre de 2025

CAMBIO DE MANDO EN ASMAR MAGALLANES: ASUME JUAN GUILLERMO CALLEJAS COMO NUEVO ADMINISTRADOR DE LA PLANTA

​El saliente Administrador, Gonzalo Mitrovic, valoró el desafío cumplido y el apoyo de los colaboradores y de la Armada de Chile, destacando la confianza construida y la importancia de mantener el sello de excelencia y prestigio que ASMAR mantiene en la zona.

De izquierda a derecha Nuevo Administrador de ASMAR Magallanes, CF Juan Guillermo Callejas; Director de ASMAR, CA José Miguel Hernández y el Administrador saliente, CN Gonzalo Mitrovich

​La jornada de este lunes se efectuó la ceremonia de cambio de mando en la Planta Industrial ASMAR Magallanes, donde el Capitán de Fragata Juan Guillermo Callejas asumió como nuevo Administrador, sucediendo al Capitán de Navío Gonzalo Mitrovic, quien lideró la unidad durante casi cinco años.

 
En la ocasión asistieron autoridades regionales, académicas, de la industria y del alto mando naval como el Comodoro Juan Soto, Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval, además de representantes del gobierno regional y el alcalde de la ciudad de Punta Arenas, Claudio Radonich.

 
La ceremonia estuvo presidida por el Director de ASMAR, Contraalmirante José Miguel Hernández, quien destacó la gestión y el desempeño de la planta industrial, recalcando su posicionamiento estratégico para el país: “Fue una ceremonia emotiva, que reconoce los años de mando del Capitán Mitrovic y da la bienvenida a un nuevo oficial a cargo de esta tremenda empresa, tan importante para la región y para la proyección hacia la Antártica. ASMAR Magallanes aporta no solo soporte logístico a las unidades de la Armada de Chile, sino también innovación y un fuerte vínculo con la comunidad, sustentado en un tremendo capital humano”, sostuvo.

 
El saliente Administrador, Gonzalo Mitrovic, valoró el desafío cumplido y el apoyo de los colaboradores y de la Armada de Chile, destacando la confianza construida y la importancia de mantener el sello de excelencia y prestigio que ASMAR mantiene en la zona.

 
Por su parte, el nuevo Administrador, Capitán de Fragata Juan Guillermo Callejas recibió el mando con orgullo y gratitud, expresando el honor de acompañar a ASMAR Magallanes en esta nueva etapa. “Para mí es un desafío importante en mi carrera poder liderar este Astillero y un compromiso, tanto a nivel personal como profesional poder aportar con un granito de arena a esta gran región de Magallanes”, afirmó.

 
Juan Guillermo Callejas es Capitán de Fragata y en enero de 2026 será ascendido al grado de Capitán de Navío. Es Oficial de Estado Mayor e Ingeniero Naval Mecánico–Aviador con una destacada trayectoria en diversas unidades y reparticiones de la Armada. Cuenta con una amplia experiencia, con más de 10 años de embarco en diferentes unidades y reparticiones de la institución, siendo su última destinación el Estado Mayor General de la Armada.



SEREMI DE SALUD Y REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL COORDINAN ACCIONES PARA GARANTIZAR LA SALUD DE JÓVENES QUE CUMPLEN SANCIÓN

​La planificación financiera prioriza la sostenibilidad fiscal sin afectar programas sociales, manteniendo el enfoque en transparencia, eficiencia y ahorro municipal.

