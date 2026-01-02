DORSAL EN ALTURA EMPUJA EL CALOR AL SUR: ECMWF ADVIERTE TEMPERATURAS RÉCORD Y UN RÍO ATMOSFÉRICO EN LA PATAGONIA

El primer fin de semana completo de 2026 estará marcado por altas temperaturas en gran parte del país, en un escenario dominado por una dorsal en altura que favorecerá cielos despejados, ambiente seco y un ascenso sostenido de las máximas. A este patrón se sumarán contrastes regionales, con precipitaciones acotadas al norte cordillerano y sectores australes, además de viento en zonas específicas.

Los análisis del modelo ECMWF, junto con un aviso vigente de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), confirman que el calor se desplazará progresivamente hacia el sur durante el fin de semana, sin abandonar completamente al norte ni a la zona central.

Zona Norte: calor en el interior y tormentas eléctricas en cordillera

Entre el viernes (02) y el domingo (04), el norte de Chile mantendrá temperaturas elevadas en valles y precordillera. Ciudades como, Pica, San Pedro, Copiapó y Vicuña registrarán tardes calurosas, con máximas sobre lo normal para comienzos de enero, sobre los 28 a 30 °C. En la costa, en cambio, Arica, Iquique y Antofagasta presentarán nubosidad matinal frecuente, lo que ayudará a moderar las temperaturas, registrando solo sobre 20 °C.

Las precipitaciones estarán concentradas en la cordillera del extremo norte, especialmente en Arica-Parinacota y Tarapacá, debido al régimen altiplánico. Estas lluvias serán aisladas y de carácter convectivo, con probabilidad de tormentas eléctricas.

El viento será generalmente débil a moderado, aunque durante las tormentas podrían registrarse ráfagas localmente fuertes en sectores cordilleranos que podrían superar los 60 km/h.

Zona Central: calor persistente en valles y contraste costero

En la zona central, el fin de semana continuará marcado por altas temperaturas, especialmente en los valles interiores. Ciudades como San Felipe, Santiago y San Fernando registrarán tardes calurosas, aunque sin alcanzar los extremos de fines de diciembre. Los valores se moverán entre 30 y 32 °C, siendo el domingo (04) la jornada con temperaturas levemente más bajas.

No se esperan precipitaciones en la zona central durante este período, por lo que la combinación de calor, baja humedad y vegetación seca mantendrá un alto riesgo de incendios forestales.

El viento será un factor a vigilar: se esperan brisas costeras y vientos térmicos en valles, con ráfagas moderadas durante las tardes que podrían superar los 40 km/h, suficientes para favorecer la propagación del fuego en caso de incendios.

Zona Sur: el foco del calor extremo del fin de semana

El sur de Chile será la zona más impactada por el calor durante el sábado 3 y el domingo 04 de enero, según el Evento de Altas Temperaturas Extremas AA1/2026 emitido por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC). Regiones como La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos enfrentarán temperaturas muy por sobre lo normal, configurando un episodio poco habitual para comienzos del verano.

En La Araucanía, el fin de semana será especialmente caluroso, con máximas que podrían alcanzar entre 36 y 38 °C en los valles, mientras que la precordillera registraría valores del orden de 33 a 35 °C durante ambas jornadas.

Según el modelo europeo, incluso podrían llegar a los 40 °C en zonas interiores. En Los Ríos, el calor se intensificará hacia el domingo, cuando la cordillera de la costa podría llegar a 36 o 38 °C, y el valle a 34 o 36 °C, cifras excepcionalmente altas para esta región.

Más al sur, Los Lagos también vivirá un aumento térmico significativo, especialmente el domingo (04), con hasta 34 o 36 °C en la precordillera, 32 o 34 °C en sectores del valle y la Patagonia subandina, y 31–33 °C en Chiloé. Incluso el litoral interior podría aproximarse a los 30 o 32 °C, reflejando la extensión territorial del evento.

En Aysén, el calor se concentrará en el litoral interior norte y la Patagonia subandina norte, donde las temperaturas podrían oscilar entre 31 y 34 °C, un escenario poco frecuente para la región en esta época del año.

Las precipitaciones serán prácticamente inexistentes durante el fin de semana, manteniendo un ambiente seco. El viento, aunque no extremo, podría presentar ráfagas superiores a 40 km/h en sectores interiores y de cordillera de la costa durante la tarde, aumentando el riesgo de incendios forestales.

Desde el domingo, la aproximación de una baja segregada favorecerá nubosidad convectiva en sectores cordilleranos del sur; sin embargo, el aire muy cálido y seco en capas bajas limitará las precipitaciones, dando paso a posibles tormentas eléctricas secas, con viento y descargas eléctricas.

Patagonia: calor inusual en Aysén y viento en Magallanes

En la Patagonia, el impacto del tiempo durante el fin de semana será claramente desigual. En la Región de Aysén, especialmente en el litoral interior norte y la Patagonia subandina, se esperan temperaturas más altas de lo normal para comienzos de enero, configurando un escenario poco habitual para la zona.

Ciudades como Coyhaique y otros sectores interiores podrían registrar tardes inusualmente cálidas, con temperaturas sobre los 30 °C el sábado y domingo. Este aumento térmico se debe a la extensión de la dorsal en altura hacia el sur, que favorecerá cielos despejados y aire seco en superficie.





En Magallanes, en cambio, el panorama será muy distinto. Se prevé mayor nubosidad, precipitaciones y viento frecuente, condiciones que mantendrán las temperaturas más acotadas. En Torres del Paine los valores apenas superarían los 20 °C, mientras que en Puerto Williams oscilarían entre 15 y 18 °C.

Las precipitaciones más relevantes del fin de semana se concentrarán precisamente en la Región de Magallanes, donde el ingreso de un río atmosférico de categoría 3 aportará abundante vapor de agua.

Este corredor de humedad favorecerá lluvias persistentes, con acumulados entre 30 y 50 mm, e incluso superiores en sectores cordilleranos, fiordos y canales, junto a ráfagas de viento que podrían superar los 60 km/h en zonas expuestas.

Fuente: www.meteored.cl



