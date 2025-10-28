NI EL CALOR LO DETENDRÁ: SISTEMA FRONTAL DEJARÍA CHUBASCOS ENTRE LAS REGIONES DE COQUIMBO Y DE MAGALLANES ESTA SEMANA

Esta primavera nos sigue dejando tiempo cambiante. Y aunque ya casi comenzamos el penúltimo mes del año, el vaivén de temperaturas no cesa en varias regiones, y los días de cara veraniega e invernal se intercalan.

Esta semana, el ascenso de las temperaturas se destacará durante sus primeros días. Una alta fría migratoria —que se encargó de dejar el cielo prácticamente despejado en la zona austral y sur de Chile— cruzará hacia Argentina en las próximas horas. La interacción de este anticiclón frío y con la alta semipermanente en el Pacífico serán responsables por el desarrollo de la vaguada costera sobre el litoral del país.

​Con la vaguada costera presente sobre el norte y centro del país y una dorsal cálida que aportará calor desde el norte hasta la Patagonia, las temperaturas subirán en varias regiones del país, especialmente en sectores interiores, donde el viento del noreste llevará aire más cálido a los valles.

No obstante, esta dorsal cálida no será tan intensa como en otras ocasiones, por lo que no deben producirse episodios de calor extremo en este comienzo de semana.

¿Hasta cuántos grados subirán los termómetros?

Hasta los 32 ºC podrían subir las temperaturas este martes (28) en algunos sectores del país, esto gracias a la acción que ejerce la presencia de la vaguada costera.

En el norte chico tendremos valles con máximas que alcanzarán los 30 ºC, como es el caso de las localidades de Monte Patria, Vallenar, Tierra Amarilla y Diego de Almagro. En la zona norte, María Elena, Pica y Huara esperan temperaturas más altas durante el día martes, acercándose a los 32 ºC.

En el tramo central del país, la advección cálida que provocará la vaguada costera dejará máximas de entre 30 a 32 ºC en Catemu, Curacaví, Paine y Las Cabras, mientras que en Santiago centro el termómetro podría llegar asta los 28 a 29 ºC en la tarde del martes 28 de octubre.

El miércoles (29), con el avance de un sistema frontal débil por el sur y parte del centro, las temperaturas se regularán, descendiendo de los 28 ºC en la zona central.

Con el avance del aire frío en la zona central, el núcleo cálido quedará limitado al norte, donde las temperaturas bordearán los 32 a 33 ºC en sectores interiores de Atacama en la tarde del día miércoles.

Datos del modelo del Centro Europeo de Pronóstico de Mediano Plazo (ECMWF) nos indican que una vaguada de onda corta sería responsable por dejar precipitaciones sobre la Patagonia durante el día jueves (30): tanto sectores de la Región de Aysén como de la Región de Magallanes recibirían chubascos durante esa jornadas.

Las precipitaciones se mantendrían activas hasta el día viernes (31), gracias a la presencia de una gran vaguada de altura, que aportará inestabilidad para que se desarrollen los diversos núcleos de lluvias que avanzarán por el país.

Durante el día viernes, una nueva onda corta se encargará de dejar chubascos sobre el extremo austral de Chile, mientras otra llegará a las regiones del centro sur del país. La vaguada de altura, presente en el sur y centro, aportará inestabilidad de altura dejando precipitaciones sobre la cordillera de la zona central.

​El aire frío en altura ayudará a que la cordillera reciba chubascos de nieve, entre las regiones de Coquimbo y del Maule —acotada a las cumbres más altas de los Andes— durante el día viernes. A contar de la mañana de esa jornada, la posibilidad de precipitaciones en la precordillera se incrementará sobre las regiones de O'Higgins, Maule y Ñuble, mientras que diversos sectores de La Araucanía y del Biobío recibirán lluvia débil.

Con la llegada de la noche, las precipitaciones sólidas deben mantenerse sobre la cordillera del norte chico y en la zona central, y los chubascos deben ir declinando en las regiones del sur y Patagonia.

El fin de semana, un gran anticiclón volvería a tomarse el país, dejando apenas la posibilidad para que los frentes toquen Chile sobre la Región de Magallanes.

Fuente: meteored.cl

