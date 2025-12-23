Punta Arenas,
23 de diciembre de 2025

CONSEJERA REGIONAL XIMENA MONTAÑA DEFIENDE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2026 Y CONTINUIDAD DE RECURSOS PARA PROYECTOS REGIONALES EN SALUD E INFRAESTRUCTURA

Buenos días región.

coremontaña

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la consejera regional Ximena Montaña Velásquez conversó con la ciudadanía sobre una serie de decisiones relevantes adoptadas recientemente en el Consejo Regional, abordando materias como áreas verdes, desarrollo regional, salud y presupuesto.

Uno de los principales temas fue la expropiación de los terrenos del ex Club Hípico de Punta Arenas, iniciativa que permitirá proyectar un futuro parque urbano en el sector norte de la ciudad. Al respecto, la autoridad enfatizó la importancia de esta decisión señalando que “el tema de las áreas verdes es un temazo, no teníamos ni un parque urbano en el sector norte, es un sector con mucha afluencia de público, hay mucha infraestructura y población que habita el sector”. En esa línea, explicó que su voto favorable buscó anticiparse a posibles escenarios futuros, ya que con el paso del tiempo podría haberse generado especulación inmobiliaria sobre estas hectáreas, encareciendo significativamente su adquisición.

En materia de desarrollo regional, Montaña también se refirió al PEDZE 2.0, Política Especial de Zonas Extremas, destacando el impacto positivo que ha tenido este instrumento en Magallanes. “La región de Magallanes ha sido sumamente beneficiada por el PEDZE 1 impulsada por el gobierno de Michelle Bachelet”, indicó, valorando además la metodología de evaluación del plan. En ese sentido, subrayó que “las regiones donde vive poca gente no debe ser perjudicada por el método (convencional) de evaluación de proyectos”. Asimismo, relevó que “el Presidente Boric convierte este plan especial en una política de Estado para que no dependa del gobierno de turno”, lo que permitirá seguir invirtiendo en áreas clave como “caminos, electrificación, servicios de agua, etc”.

Otro punto abordado fue la renovación del convenio de programación de Salud entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Salud. La consejera explicó que el acuerdo original no logró ejecutarse según lo planificado, atribuyendo esta situación principalmente a la pandemia. “El convenio no logró ejecutarse de acuerdo a lo planificado… se atribuye la responsabilidad a la pandemia, el convenio no pudo llegar bien a término este 2025”, señaló, agregando que estuvo “súper a favor (de su aprobación) porque hay inversiones que no se alcanzaron a realizar, hay inversiones que falta realizar y tuve una mirada bastante regional (en la decisión)”. En ese contexto, recalcó que “es importante darle continuidad a la inversión” y que apoyó la adenda de salud esperando que “todos los puntos que tratamos puedan ser desarrollados”.

Finalmente, Montaña se refirió a la aprobación del presupuesto regional 2026, subrayando la relevancia de contar con certezas financieras para el próximo año. “Durante el 2026 tenemos claro cómo van a hacer los dineros que van a ingresar tanto en FNDR como en PEDZE”, afirmó, explicando que votó a favor porque “si no hubiésemos aprobado el presupuesto el desastre que se podría generar a inicio del 2026 sin saber cuántas platas tiene el Gobierno Regional”. Añadió que “parte de nuestra responsabilidad es cuidar la estabilidad económica que hemos logrado como región, es relevante dar continuidad siempre a la región”.

En cuanto a las inversiones proyectadas, indicó que se analizaron en detalle las iniciativas para el próximo año, incluyendo los proyectos FRIL. Sobre este punto, reconoció que “sentimos que se ha perdido un poco el rumbo”, ya que se han utilizado principalmente para generar empleo. No obstante, explicó que el propio gobernador regional señaló que gran parte de la inversión FRIL se destinó a áreas verdes, y que para el próximo año se incorporó un ítem específico para los municipios en esta materia. Además, precisó que los proyectos FRIL se ejecutarán con presupuesto de arrastre, con el objetivo de regularizar y ordenar el uso de estos fondos.



GOBIERNO REGIONAL Y CORFO IMPULSAN FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN SOLDADURA ASME PARA FORTALECER INDUSTRIAS ESTRATÉGICAS DE MAGALLANES

CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA ENVIAR OFICIO A GOBERNADOR Y CORES POR CAMBIOS EN FONDOS FRIL

Leer Más

​La decisión fue adoptada por unanimidad en el cuerpo colegiado, ante la preocupación por la falta de consulta previa y la pérdida de certezas para la planificación comunal.

PUNTA ARENAS: HOMBRE RESULTÓ GRAVEMENTE HERIDO TRAS SER ATROPELLADO EN CALLE MATEO TORO Y ZAMBRANO

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

jovenessrjnavidad

JÓVENES EN REINSERCIÓN CELEBRAN NAVIDAD JUNTO A SUS FAMILIAS

cmladinic

ECONOMISTA Y EX MINISTRO CARLOS MLADINIC ALONSO POST ELECCIONES PRESIDENCIALES: “LOS QUE CREÍAN QUE ESTE PAÍS SE IBA AL BARRANCO FUE SOLO PARTE DE LA CAMPAÑA”

