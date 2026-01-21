CONCEJAL JORGE RISCO ABORDA MANEJO DE ESCOMBROS DEL EX HOSPITAL REGIONAL, FONDOS FRIL Y FUTURO DE LA CASA AZUL DEL ARTE

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el concejal de Punta Arenas Jorge Risco Navarro conversó con la ciudadanía sobre diversos temas de interés comunal, manifestando inquietudes respecto a la gestión de escombros del ex Hospital Regional, la posible reconfiguración de fondos FRIL, el funcionamiento de la Cormag y la situación de la Casa Azul del Arte.

En relación con la disposición, acopio y traslado de los escombros del ex Hospital Regional, el edil señaló que hasta ahora no existen novedades claras por parte del Gobierno Regional ni de la empresa a cargo del proceso. “Todavía no sabemos, le hice la consulta al jefe de obras, me dice que él tampoco ha tenido noticias sobre donde se están acopiando estos materiales para ser enviados luego al norte del país”, indicó, evidenciando la falta de información oficial sobre el destino de estos residuos.

Respecto a los fondos FRIL, Risco advirtió que una eventual revisión de estos recursos por parte del Gobierno Regional podría generar mayores dificultades para los municipios. “Va a provocar mayor burocracia para la postulación de estos fondos, tú puedes ocupar estos fondos para proyectos rápidos de desarrollo de la comuna, esperamos se pueda revertir la situación y ojalá que estos recursos no pasen como el concurso FNDR que es lo que se pretende hacer ahora”, sostuvo, manifestando su preocupación por el impacto que esto tendría en iniciativas de rápida ejecución local.

Sobre los años de funcionamiento de la Cormag, el concejal fue crítico respecto a los resultados obtenidos hasta ahora. “Falta fuerza en la Cormag... hoy día no se ven resultados grandes con lo que uno pretendía teniendo esta Cormag funcionando en pleno en la región, nosotros no hemos estado enterados respecto a las obras que pueden hacer”, afirmó, apuntando a una falta de información y de avances concretos.

Finalmente, Risco se refirió a la compleja situación de la Casa Azul del Arte, señalando que existe un proceso judicializado respecto a su dirección, lo que derivó en que la administración quedara en manos de la secretaria de la Cormupa. Sin embargo, enfatizó que la principal preocupación fue la forma en que se comunicó el término de su funcionamiento. “Se aprobó el presupuesto hace dos semanas atrás, la subvención para la corporación de 149 millones de pesos, la decisión ya estaba tomada y eso generó molestias”, explicó.

El concejal añadió que “la casa azul del arte es una institución que va a seguir con el nombre, va a tomar una nueva dirección y va a tener una malla curricular porque quiere ser una escuela de arte”, bajo la administración municipal. No obstante, lamentó las desvinculaciones ocurridas, señalando que “sobre las desvinculaciones no pudimos hacer nada”, y expresó su malestar por el proceso vivido. “Creo que nos ocultaron información y nos hicieron votar algo que ya estaba decidido, y esto de la casa azul ya viene de tiempo atrás”, concluyó.



