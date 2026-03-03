Punta Arenas,
3 de marzo de 2026

PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL CONCRETA SU PROYECTO N°41 EN MAGALLANES CON LA ENTREGA DE 136 VIVIENDAS EN PUNTA ARENAS

​El proyecto "Los Flamencos 1" consolida un nuevo barrio con estándares de integración urbana, equipamiento comunitario y eficiencia térmica, reafirmando el avance sostenido del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la región.

MINVU - Entrega conjunto Los Flamencos_3

Esta mañana, 136 familias de Punta Arenas recibieron las llaves de sus viviendas en el nuevo condominio "Los Flamencos". Con esta inauguración, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) alcanzó 4.171 soluciones entregadas dentro del Plan de Emergencia Habitacional en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

 

El conjunto habitacional corresponde al programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS N°49) y fue desarrollado por la Entidad Patrocinante Inmobiliaria Salfa Austral, en un terreno ubicado en la prolongación de Avenida Los Flamencos con la proyectada Avenida Circunvalación.

 

Durante la ceremonia, el seremi de Vivienda y Urbanismo, Marco Uribe Saldivia, destacó que “estamos entregando el conjunto habitacional número 41 del Plan de Emergencia Habitacional en Magallanes. Son 136 departamentos que forman parte importante del avance de nuestro ministerio en la región, donde concretamos 4.171 viviendas entregadas en el periodo de gobierno, y quedarán en ejecución más de 1.500 soluciones habitacionales”.

 

El nuevo barrio tiene siete edificios —seis de cinco pisos y uno de cuatro— construidos en hormigón armado y revestimiento con sistema EIFS de aislación térmica. Los departamentos cuentan con estar-comedor, tres dormitorios, cocina, baño y logia.

 

"Son departamentos de 60 metros cuadrados, con calefacción central, cocina americana con logia, ventanas termopanel y espacios comunes de calidad. Además, el condominio dispone de áreas verdes, juegos infantiles, máquinas de ejercicio y una sala de uso múltiple de 85 metros cuadrados”, comentó el director (s) de Serviu Magallanes, Omar González Asenjo.

 

La autoridad agregó que "los edificios fueron construidos con una estructura tipo membrana que evita que los vientos puedan dañar la techumbre y además evita filtraciones". El proyecto tuvo un financiamiento sectorial del Minvu que superó los 9.500 millones de pesos.

 

La agrupación "Los Flamencos 1" fue conformado en julio de 2023, con participación mayoritaria de mujeres y familias con núcleo familiar, incluyendo personas mayores y tres beneficiarios con acreditación de discapacidad.

 

"Esta semana recibimos una muy buena noticia desde el Gobierno del Presidente Gabriel Boric: se cumplió la meta nacional del Plan de Emergencia Habitacional, con 260 mil viviendas a nivel país. Y Magallanes fue la primera en cumplir la meta a nivel regional. Queremos reconocer el trabajo y colaboración de distintos actores: el Minvu, la empresa privada, el Gobierno Regional y el compromiso de las agrupaciones de vecinos y vecinas que han logrado sacar adelante sus iniciativas. En particular, este condominio cuenta con una ubicación estratégica, cercano al hospital y a servicios, lo que lo convierte en un muy buen lugar para habitar y proyectar vida en comunidad”, valoró el delegado presidencial regional, José Ruiz Pivcevic.

 

Con este hito, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo reafirma el avance sostenido del Plan de Emergencia Habitacional en Magallanes. Tras esta entrega, la región mantiene 1.556 viviendas en ejecución en Punta Arenas, Natales, Cabo de Hornos y Primavera, y otras 332 por iniciar en la capital regional.

