MINVU ADJUDICA SEGUNDA ETAPA DE MEJORAMIENTO DEL PARQUE MARÍA BEHETY EN PUNTA ARENAS

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) informó la adjudicación del proyecto “Mejoramiento Parque María Behety, Etapa 2”, iniciativa que permitirá consolidar la recuperación de este emblemático espacio público del sector sur de Punta Arenas, reforzando su condición de pulmón verde y principal punto de encuentro para la comunidad.

El proyecto fue adjudicado a la constructora Eliecer Elder Soto Oyarzún, tras un proceso que contó con cinco empresas participantes. La inversión sectorial oficial asciende a 1.987 millones de pesos, con un plazo de ejecución de 360 días corridos.

El seremi de Vivienda y Urbanismo, Marco Uribe Saldivia, destacó que “con esta adjudicación damos un paso concreto para continuar la recuperación integral del Parque María Behety. Esta segunda etapa viene a complementar la inversión realizada durante 2023 y 2024, con lo cual estaremos destinando cerca de tres mil millones de pesos a este recinto durante el actual período de gobierno, reafirmando nuestro compromiso con espacios públicos de calidad para la comunidad”.

La iniciativa forma parte del Programa de Parques Urbanos del Minvu y contempla el reordenamiento perimetral del parque, el mejoramiento de los accesos y perímetros de las canchas, bicicleteros, la instalación de 102 luminarias ornamentales y nuevo mobiliario urbano, además de mejoras en los estacionamientos y en el pórtico principal con su respectiva iluminación.

Entre las obras más relevantes se encuentra la construcción de un circuito de accesibilidad universal que recorrerá tres de los bordes internos del parque, facilitando el desplazamiento seguro de personas mayores, niñas y niños, y personas con movilidad reducida. Asimismo, se consideran 2.156 metros lineales de cierre perimetral en el costado sur, correspondiente a calle Pontón Londsale, la incorporación de 5.500 metros cuadrados de césped y la habilitación de 120 estacionamientos exteriores en avenidas 21 de Mayo y Pedro Aguirre Cerda, junto con bicicleteros.

El director (s) del Serviu Magallanes, Omar González Asenjo, explicó que “Durante este mes se llevó a cabo la adjudicación por parte del Serviu de las obras del Parque María Behety segunda etapa, esa adjudicación fue enviada a la Contraloría Regional para toma de razón. Esperamos que haya un plazo aproximado de veinte días de revisión y en caso de que la Contraloría no tenga observaciones se tomará razón y podremos dar curso al inicio de obras que esperamos sea en abril o a más tardar en mayo”.

Cabe recordar que la primera etapa del mejoramiento del Parque María Behety, ejecutada en 2023, contempló una inversión sectorial de $840 millones, enfocada principalmente en la mejora del acceso interior principal. Una vez concluidas las obras de esta segunda fase, el municipio podrá postular al Programa de Conservación de Parques Urbanos del Minvu, asegurando así el mantenimiento permanente del recinto.

Esta intervención se enmarca en la política del Ministerio de Vivienda y Urbanismo orientada a fortalecer la red de parques urbanos en la región, promoviendo ciudades más inclusivas, seguras y con mejor calidad de vida para todas las personas.

Respecto a la publicación en un medio local sobre el estado de la licitación en la plataforma de contrataciones www.mercadopublico.cl esto se debe a la intermitencia que se generó en la misma plataforma. Por ese motivo, de acuerdo a lo que establece la Ley de Compras Públicas, las propuestas fueron ingresadas por Oficina de Partes y adjuntadas en el mismo sitio web, junto con el acta de evaluación técnica y demás documentos del proceso.

