Punta Arenas,
23 de febrero de 2026

EL "CUARTO DE MILLA" DIO EL VAMOS A LA TEMPORADA 2026 EN EL AUTÓDROMO DE CABO NEGRO

​La primera fecha del Campeonato 2026 reunió a pilotos y fanáticos en el Autódromo de Cabo Negro, marcando el inicio oficial de la temporada tuerca en Magallanes.

1/4 de milla en Cabo Negro

Con una importante presencia de público en las tribunas, este fin de semana se disputó la primera fecha del Campeonato 2026 de “Cuarto de Milla” en el Autódromo de Cabo Negro, tradicional recinto tuerca de la capital regional. La jornada fue organizada por el grupo 402 Dragpuq, con el apoyo del Club de Volantes y el auspicio de Recasur, marcando así el inicio oficial del calendario motor en la zona.

Desde horas de la mañana comenzaron las tandas clasificatorias, donde los pilotos se agruparon en distintas categorías según sus tiempos registrados. La precisión en la largada y la capacidad de tracción fueron determinantes en una competencia que se definió por eliminación directa, donde cada milésima de segundo marcó diferencias en la pista.

La fecha inaugural dejó en evidencia el alto nivel de preparación de las máquinas y la creciente convocatoria del automovilismo regional, consolidando al “Cuarto de Milla” como uno de los eventos más atractivos del calendario deportivo 2026 en Magallanes.

Dead-penguin-JoelReyero-768x512

CIENTÍFICOS EXPLICAN NUEVOS ATAQUES DE PUMAS A PINGÜINOS EN LA PATAGONIA: "ES UNA CONSECUENCIA DE LA INTERVENCIÓN HUMANA"

PUNTA ARENAS INICIA PAGO DEL PERMISO DE CIRCULACIÓN 2026

Leer Más

​La administración comunal habilitó la modalidad digital y puntos presenciales en distintos sectores de la ciudad.

​La administración comunal habilitó la modalidad digital y puntos presenciales en distintos sectores de la ciudad.

INICIO PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN (1)
Turistas Torres del Paine

EXPULSIONES POR RIESGO DE INCENDIOS AUMENTAN 31% EN UN AÑO EN TORRES DEL PAINE: 75% DE INFRACTORES POR CIGARRILLOS SON ISRAELÍES

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

1/4 de milla en Cabo Negro

EL "CUARTO DE MILLA" DIO EL VAMOS A LA TEMPORADA 2026 EN EL AUTÓDROMO DE CABO NEGRO

CT 11

CON MÚLTIPLES DEPORTES Y UNA LIMPIEZA DE PLAYA SE VIVIÓ UNA NUEVA VERSIÓN DE "LA COSTANERA ES TUYA"

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

KexhnvlAIgIF

CON IA VISUAL CREAN SISTEMA PARA REDUCIR MORTALIDAD EN POST OPERATORIOS

SAN GREGORIO REALIZA CON ÉXITO SU PRIMERA FERIA AGRÍCOLA “GENTE DE CAMPO”

SAN GREGORIO REALIZA CON ÉXITO SU PRIMERA FERIA AGRÍCOLA “GENTE DE CAMPO”