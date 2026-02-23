EL "CUARTO DE MILLA" DIO EL VAMOS A LA TEMPORADA 2026 EN EL AUTÓDROMO DE CABO NEGRO

Con una importante presencia de público en las tribunas, este fin de semana se disputó la primera fecha del Campeonato 2026 de “Cuarto de Milla” en el Autódromo de Cabo Negro, tradicional recinto tuerca de la capital regional. La jornada fue organizada por el grupo 402 Dragpuq, con el apoyo del Club de Volantes y el auspicio de Recasur, marcando así el inicio oficial del calendario motor en la zona.

Desde horas de la mañana comenzaron las tandas clasificatorias, donde los pilotos se agruparon en distintas categorías según sus tiempos registrados. La precisión en la largada y la capacidad de tracción fueron determinantes en una competencia que se definió por eliminación directa, donde cada milésima de segundo marcó diferencias en la pista.

La fecha inaugural dejó en evidencia el alto nivel de preparación de las máquinas y la creciente convocatoria del automovilismo regional, consolidando al “Cuarto de Milla” como uno de los eventos más atractivos del calendario deportivo 2026 en Magallanes.