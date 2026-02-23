Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

23 de febrero de 2026

RESCATAN A TURISTA BRASILEÑO EXTRAVIADO EN EL CIRCUITO DIENTES DE NAVARINO

​Fue localizado este domingo en el sector Valle Guerrico tras operativo coordinado entre Carabineros, Bomberos y GOPE.

carabineros dientes de navarino

Un turista brasileño que se encontraba extraviado en el circuito Dientes de Navarino fue localizado y rescatado este domingo 22 de febrero en la comuna de Cabo de Hornos, tras un operativo de búsqueda que se extendió por varios días.

Según informó Carabineros, la denuncia por presunta desgracia fue recibida el viernes 20 de febrero en la 4ª Comisaría de Puerto Williams (F). El visitante había iniciado el circuito el domingo 15 de febrero y debía retornar el miércoles 18, lo que no ocurrió. Ante la falta de contacto, se activó un Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID) comunal para coordinar la búsqueda.

En el operativo participaron patrullas de Carabineros de Puerto Williams, Bomberos de Cabo de Hornos, personal especializado del GOPE y el helicóptero institucional de la Sección Aérea Punta Arenas. Tras rastrear distintos puntos del circuito entre viernes y sábado sin resultados, el turista fue ubicado durante un sobrevuelo en el sector Valle Guerrico.

Equipos de rescate lograron acceder al lugar, encontrándolo consciente y en buen estado general, aunque con una lesión en uno de sus tobillos que le impidió continuar el descenso. Cerca de las 09:30 horas fue trasladado al hospital de Puerto Williams, donde quedó internado para la evaluación y atención de sus lesiones.




os7 carabineros

OS7 DETIENE A CIUDADANA COLOMBIANA CON MÁS DE 1,3 KILOS DE COCAÍNA EN EL AEROPUERTO DE PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

RESCATAN A TURISTA BRASILEÑO EXTRAVIADO EN EL CIRCUITO DIENTES DE NAVARINO

Leer Más

​Fue localizado este domingo en el sector Valle Guerrico tras operativo coordinado entre Carabineros, Bomberos y GOPE.

​Fue localizado este domingo en el sector Valle Guerrico tras operativo coordinado entre Carabineros, Bomberos y GOPE.

carabineros dientes de navarino
nuestrospodcast
plantas cannabis marihuana

DETIENEN A PROPIETARIO DE VIVIENDA TRAS HALLAZGO DE 105 PLANTAS DE MARIHUANA EN DOMICILIO SINIESTRADO EN PUNTA ARENAS

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
KukuGamer Mundo Geek

KUKUGAMER Y SU HISTORIA DE RESILIENCIA A TRAVÉS DEL GAMING

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Semana Cero 25

SANTO TOMÁS DARÁ INICIO A LA SEMANA CERO CON JORNADA DE BIENVENIDA PARA ESTUDIANTES NUEVOS

KexhnvlAIgIF

CON IA VISUAL CREAN SISTEMA PARA REDUCIR MORTALIDAD EN POST OPERATORIOS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Foto ust

SANTO TOMÁS REALIZARÁ JORNADA COMUNITARIA GRATUITA ESTE SÁBADO EN PUNTA ARENAS