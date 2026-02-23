RESCATAN A TURISTA BRASILEÑO EXTRAVIADO EN EL CIRCUITO DIENTES DE NAVARINO

Un turista brasileño que se encontraba extraviado en el circuito Dientes de Navarino fue localizado y rescatado este domingo 22 de febrero en la comuna de Cabo de Hornos, tras un operativo de búsqueda que se extendió por varios días.

Según informó Carabineros, la denuncia por presunta desgracia fue recibida el viernes 20 de febrero en la 4ª Comisaría de Puerto Williams (F). El visitante había iniciado el circuito el domingo 15 de febrero y debía retornar el miércoles 18, lo que no ocurrió. Ante la falta de contacto, se activó un Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID) comunal para coordinar la búsqueda.

En el operativo participaron patrullas de Carabineros de Puerto Williams, Bomberos de Cabo de Hornos, personal especializado del GOPE y el helicóptero institucional de la Sección Aérea Punta Arenas. Tras rastrear distintos puntos del circuito entre viernes y sábado sin resultados, el turista fue ubicado durante un sobrevuelo en el sector Valle Guerrico.

Equipos de rescate lograron acceder al lugar, encontrándolo consciente y en buen estado general, aunque con una lesión en uno de sus tobillos que le impidió continuar el descenso. Cerca de las 09:30 horas fue trasladado al hospital de Puerto Williams, donde quedó internado para la evaluación y atención de sus lesiones.





