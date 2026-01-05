Punta Arenas,
5 de enero de 2026

PRISIÓN PREVENTIVA PARA IMPUTADO POR FEMICIDIO FRUSTRADO EN PUNTA ARENAS: ASFIXIÓ DOS VECES A VÍCTIMA

​Específicamente, ambos ataques ocurrieron en momentos distintos del pasado sábado 3 de enero, involucrando asfixia mecánica y agresiones físicas contra la víctima.

detenidoreferencial

En prisión preventiva quedó un hombre tras ser formalizado por el delito de femicidio frustrado en Punta Arenas, en la región de Magallanes. Los hechos se registraron durante el fin de semana.

Específicamente, ambos ataques ocurrieron en momentos distintos del pasado sábado 3 de enero, involucrando asfixia mecánica y agresiones físicas contra la víctima.

El fiscal Felipe Aguirre relató ante el Juzgado de Garantía una cronología que comenzó a plena luz del día y ante la mirada de testigos en uno de los sectores más transitados de la ciudad.

Doble ataque de asfixia

La reconstrucción de los hechos presentada por el Ministerio Público detalla una persistencia criminal por parte del imputado.

Por un lado, un ataque en la vía pública. Esto, cerca del mediodía del sábado, mientras la víctima caminaba por Avenida Frei con Manuel Aguilar. En la instancia, el hombre descendió de un vehículo marca Subaru para abordarla. Por la espalda, le aplicó una maniobra de compresión cervical (asfixia) de tal magnitud que la mujer perdió el conocimiento. Gracias a la intervención de transeúntes, el sujeto depuso su actitud momentáneamente.

Posteriormente, ocurrió una agresión en el domicilio. Fue en una vivienda ubicada en la calle Condell que el agresor volvió a arremeter contra la mujer. Al ser instado a retirarse, la tomó del cabello y la asfixió por segunda vez hasta que ella se desvaneció en el suelo, donde procedió a propinarle múltiples golpes.

El procedimiento fue adoptado por efectivos de la 1ª Comisaría de Carabineros, quienes acudieron tras una alerta de la Central de Comunicaciones (Cenco). Al llegar al inmueble, los gritos de auxilio desde el interior validaron la urgencia del caso.

La madre de la víctima jugó un rol crucial al intentar contener al agresor mientras la mujer se refugiaba en una habitación. Al ingresar el personal policial, la víctima salió en estado de shock, llorando y con signos evidentes de la violencia sufrida.

El sujeto fue detenido en el acto, constatándose además que mantenía una orden de detención vigente por hurto y antecedentes penales previos.

Argumentos para la prisión preventiva

Pese a que el informe médico inicial calificó las lesiones de la víctima como “leves”, la Fiscalía fue tajante al formalizar por femicidio frustrado y no por lesiones.

El argumento principal radica en la intencionalidad —dolo de matar— demostrada en la maniobra de asfixia mecánica repetida, la cual constituye un riesgo vital inminente.

El magistrado de turno acogió la tesis del Ministerio Público, decretando que la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la víctima y de la sociedad. El sujeto fue ingresado al Complejo Penitenciario de Punta Arenas, donde permanecerá mientras se desarrolla la investigación.

Fuente: biobiochile.cl 





MUNICIPIO INVITA A LOS VECINOS A PARTICIPAR EN JORNADAS PÚBLICAS PARA DEFINIR LA IMAGEN OBJETIVO DEL NUEVO PLAN REGULADOR COMUNAL

