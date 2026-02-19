Punta Arenas,
19 de febrero de 2026

HIF GLOBAL FIRMA ACUERDO CON EMPRESA ALEMANA PARA SUMINISTRAR 100 MIL TONELADAS ANUALES DE E-METANOL

​El acuerdo contempla el suministro anual de 100.000 toneladas de e-Metanol provenientes de la creciente cartera de plantas de producción de HIF Global, fortaleciendo la oferta de combustibles limpios, apoyando la descarbonización global y la seguridad energética.

Press Release Picture HIF GEF1

 HIF Global, la empresa líder en e-Combustibles, y la compañía alemana German eFuel One, pionera en soluciones de energía limpia, firmaron un acuerdo preliminar (Heads of Agreement - HoA) para el suministro a largo plazo de e-Metanol de la cartera de proyectos de HIF Global. Se prevé que el e-Metanol suministrado provenga del proyecto HIF Paysandú en Uruguay, lo que subraya el valor del acceso temprano a nuestra producción inicial a medida que los mercados globales de e-Metanol comienzan a escalar.

El acuerdo establece el marco para que HIF suministre a German eFuel One aproximadamente 100.000 toneladas de e-Metanol al año, apoyando la transición hacia una movilidad sostenible. El HoA define los principales términos comerciales para la negociación de un acuerdo de compra definitivo.

El e-Metanol suministrado bajo este esquema cumplirá con las rigurosas especificaciones de la Asociación Internacional de Productores y Consumidores de Metanol (IMPCA) y estará certificado bajo los estándares EU RED III RFNBO.

"Este acuerdo marca un paso significativo en la expansión del alcance de los combustibles sostenibles. Al trabajar con German eFuel One, avanzamos en la descarbonización del transporte y la industria global, aprovechando nuestra experiencia comprobada operando y exportando e-Combustibles durante más de tres años desde HIF Haru Oni en el sur de Chile, así como de nuestra cartera global de proyectos, para entregar e-Metanol confiable y certificado al mercado", destacó Diego Fettweis, director Comercial de HIF Global.

Este anuncio se suma a los esfuerzos continuos de HIF Global por expandir su presencia en el mercado europeo, siguiendo al acuerdo de compra de e-Fuels anunciado en 2025 con Mabanaft, otra destacada empresa energética alemana.

"Con este acuerdo establecemos las bases para una producción de e-Combustibles a escala industrial y confiable, un elemento esencial para la urgente neutralidad climática del transporte, que debe estar abierta a todas las tecnologías. Para el Puerto de Hamburgo, como potencial centro logístico e importador de energía para Europa, la importación confiable de moléculas verdes es de vital importancia. No solo fortalece las industrias regionales, sino que también apoya al Gobierno Federal alemán en garantizar la seguridad energética necesaria para acelerar la defosilización de Alemania. Juntos, demostramos que la movilidad sostenible no es una visión del futuro, sino que comienza hoy", agregó Christian Hanke, director General de German eFuel One.

Sobre el e-Metanol

El e-Metanol es un combustible sintético producido mediante la combinación de hidrógeno verde con dióxido de carbono reciclado. El resultado es un e-Combustible que puede utilizarse en motores e infraestructura existentes sin necesidad de modificaciones. Su versatilidad lo convierte en una solución para diversos sectores: puede usarse directamente en el transporte marítimo e industrial, o convertirse en otros combustibles sostenibles como e-Gasolina para automóviles o e-SAF para aviones. Su flexibilidad permite que compañías de diversos sectores puedan avanzar en sus metas de descarbonización, utilizando una tecnología probada y adaptable.

El futuro acuerdo de compra entre HIF Global y German eFuel One establecerá un marco a largo plazo para el suministro anual de e-Metanol certificado, el cual estará disponible tras la ejecución del contrato y el escalamiento de las capacidades de producción internacional de e-Combustibles.

Los proyectos de HIF se ubican en regiones con orientación sostenible en todo el mundo, mientras que los e-Combustibles llegarán a Hamburgo, Alemania, un nodo energético clave para Europa.

 

Sobre HIF Global

Es la empresa líder mundial en e-Fuels que desarrolla proyectos de infraestructura a gran escala para reciclar CO₂ capturado y producir combustibles sintéticos. HIF ya produce e-Fuels en su planta Haru Oni en el sur de Chile y desarrolla proyectos en EE. UU., Uruguay, Brasil, Australia y Chile. Más información en www.hifglobal.com

Sobre German eFuel One

Es la primera instalación comercial de e-Gasolina en Alemania y establece nuevos estándares para la descarbonizacón del sector. La planta produce combustibles sintéticos -llamados e-Combustibles- basados en hidrógeno verde y CO₂ reciclado, reemplazando fuentes fósiles en la movilidad y la industria. Con la producción de e-Metanol y sus derivados, el Proyecto contribuye a la consecución de los objetivos climáticos de Alemania y Europa, así como el fortalecimiento de un sistema energético sostenible y tecnológicamente abierto. Más información en www.gef1.de

 


"RUTA CERO": ALCALDE RADONICH CONFIRMA QUE VEHÍCULO DE LA ALCALDÍA UTILIZARÁ E-COMBUSTIBLE DURANTE UN MES

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Pablo Cifuentes

PRESIDENTE REGIONAL DEL FRENTE AMPLIO REALIZA BALANCE DEL GOBIERNO Y NUEVO ESCENARIO POLÍTICO

Eclipse Parcial

ECLIPSE SE VIO DESDE LA ANTÁRTICA: PUNTA ARENAS Y PUERTO WILLIAMS NO PUDIERON APRECIAR EL "ANILLO DE FUEGO" POR CONDICIONES CLIMÁTICAS Y MÍNIMA VISIBILIDAD