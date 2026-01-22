NEMA INICIA FORMACIÓN DOCENTE PARA PREPARAR A MAGALLANES ANTE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Con el objetivo de fortalecer las capacidades locales para acompañar el desarrollo del hidrógeno verde y las nuevas energías en la región, el Núcleo Tecnológico para el Desarrollo de Nuevas Energías en Magallanes (NEMa) inició un programa de formación para docentes en team coaches para Emprendimientos Sostenibles, una de las líneas estratégicas de su componente de Talento Humano.

La iniciativa —liderada por el Ministerio de Economía y Corfo— se ejecuta bajo un modelo de gobernanza colaborativa encabezado por Fundación Chile, e integra como co-ejecutores a instituciones de educación superior, empresas estatales, actores de la industria del hidrógeno y el Gobierno Regional.

25 docentes de cuatro instituciones se formarán como facilitadores

El programa contempla la formación de 25 docentes de las cuatro instituciones de educación superior de Magallanes: Universidad de Magallanes (UMAG), INACAP, Santo Tomás y el CFT Estatal de Magallanes. El objetivo es preparar a estos profesionales como facilitadores de aprendizaje colaborativo, innovación y emprendimiento sostenible, vinculados a desafíos reales del territorio y del sector energético.

Para Jonathan Cárcamo, jefe curricular y de desarrollo docente del CFT Estatal de Magallanes, la iniciativa representa un impulso relevante para el ecosistema regional: “Lo aprendido, conversado y reflexionado ha sido un puntapié muy importante, porque la región necesita que la academia se sume activamente a los procesos de innovación”.

Desde INACAP Punta Arenas, Claudia Altamirano, docente de Diseño y Turismo y coordinadora de Vinculación con el Medio, destacó el componente humano del proceso: “Fue una semana intensa, de mucho aprendizaje, no solo técnico sino también humano. Nos permitió conocernos y reconocernos como docentes”.

A su vez, Jaime Paredes, académico de Arquitectura de la UMAG, subrayó la proyección de largo plazo del programa y la necesidad de sostener el trabajo para que la región avance en su transición energética.

“Dejar habilidades instaladas en la región”

El director ejecutivo de NEMa, Ignacio Covacevich, enfatizó que el foco es instalar capacidades permanentes: “Partimos capacitando a los docentes para que, a su vez, ellos formen a los estudiantes, que son quienes se desarrollarán en la industria en el futuro. Es un trabajo de largo aliento, pero las capacidades quedan instaladas en estas cuatro casas de estudio”.

En el marco de la conmemoración de los 50 años de Fundación Chile, Manuel Farías, director de Educación Técnica y Trayectorias Formativo-Laborales, explicó que el enfoque del programa se basa en desafíos concretos que plantea la industria del hidrógeno verde en ámbitos como alimentación, servicios, logística, mantenimiento o energía, donde los estudiantes se organizan en equipos y las empresas seleccionan con quiénes trabajar.

Formación con expertos de TAMK (Finlandia)

La formación es impartida por expertos de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Tampere (TAMK), institución europea reconocida por su modelo educativo basado en equipos multidisciplinarios y resolución de desafíos del mundo productivo.

Desde TAMK, Cristián Burr, team coach en Proakatemia, valoró el nivel del equipo docente regional y su rápida adaptación al rol de facilitadores.

Un paso clave para el ecosistema regional de innovación

Con este programa, NEMa busca preparar a Magallanes no solo desde la infraestructura o la tecnología, sino también desde las personas, fortaleciendo el ecosistema regional de innovación y emprendimiento sostenible asociado a la transición energética.

