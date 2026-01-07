JÓVENES FUERON NOTIFICADOS PARA INTEGRARSE A LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS

​El departamento de reclutamiento y selección P6 de Santiago de Chile, a través de sus oficinas de admisión en todo el país, ha iniciado el proceso de notificaciones para los postulantes seleccionados, quienes deberán integrarse al curso de formación de carabineros de orden y seguridad del primer semestre promoción 2026-2027, a partir del día lunes 02 de febrero del presente.



En este primer llamado, fueron seleccionados 8 postulantes, 6 varones con destinación al grupo de formación Puerto Montt, y 2 damas con destinación Santiago. Cabe mencionar que se trata de postulantes que realizaron de manera íntegra el proceso de admisión en la sede de Punta Arenas, quienes compartieron su experiencia, luego de enterarse que habían sido seleccionados para iniciar su anhelada formación policial, siendo primeros en la generación del proceso online.

Matías Castillo Silva es uno de los postulantes seleccionados, quien manifiesta sentirse orgulloso de haber sido llamado para formación, ya que hizo un esfuerzo adicional al estar lejos de casa, pero tuvo todo el apoyo necesario por parte de su familia y del personal de la oficina de postulaciones.



Rebeka Araya González, también se siente orgullosa y feliz de haber podido lograr convertirse en carabinera alumna, dado que desde muy pequeña soñaba con servir y ayudar a la ciudadanía. En cuanto al proceso de postulación comenta que fue algo nuevo para ella, pero no lo encontró tan complicado, “Mi familia me apoya un montón, están todos orgullosos, todos felices, les conté la noticia el mismo día, no me pude aguantar porque quería hacer algo más bonito, pero de verdad están muy orgullosos de mí, todos me apoyaron y estoy muy agradecida con mi familia”.



Por su parte, Krishna Muñoz, consultada sobre sus primeros sentimientos, expresó que había sentido felicidad, emoción, era algo que quería hacer desde hace bastante tiempo, hasta que me atreví a postular y quedé.



José Manuel Torres compartió sobre su alegría, felicidad, y emoción por entrar a la Escuela, al igual que Daniel Faúndez Torres, cuya alegría y orgullo, va por un tema familiar. El hecho de quedar en la Escuela de Formación de Carabineros fue un largo trayecto de entre 6 a 7 meses. Su principal motivación fue salir adelante y alcanzar sus metas propuestas.



Los jóvenes interesados en postular para el llamado del mes de julio del presente año, deben hacerlo antes de día viernes 27 de febrero, puesto que, desde marzo ya se postula para el llamado de enero 2027. Para postular pueden visitar el portal postulaciones.carabineros.cl

