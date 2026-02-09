Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

9 de febrero de 2026

EX JEFE REGIONAL DE LA SUBDERE LLAMA A IMPULSAR UN POLIDEPORTIVO EN PUNTA ARENAS

Buenos Días Región

Jacques Roux en conversación con Buenos Días Región


​En conversación con Buenos Días Región, el ex jefe regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, Jacques Roux, abordó la situación del deporte en la región de Magallanes, poniendo énfasis en la infraestructura disponible, el apoyo a disciplinas emergentes y la necesidad de una planificación clara en el marco del Plan de Desarrollo de Zonas Extremas.

​Roux destacó avances como la nueva cancha de tenis construida en el sector Ovejero–Avenida Frei en Punta Arenas, que incorpora tecnología europea para facilitar su mantención. Explicó que esta superficie de arcilla permite reducir costos y complejidades frente a las tradicionales, y que representa una ventaja para los jóvenes deportistas locales, considerando que en otras regiones del país se compite mayoritariamente en arcilla y no en cemento.

​Roux también se refirió a las dificultades que generó el traspaso de la administración de la educación a los SLEP, lo que habría limitado en su momento el arriendo de gimnasios. A su juicio, en una región donde el clima dificulta el deporte al aire libre, se requiere mayor infraestructura bajo techo y menos trabas administrativas, especialmente considerando los altos índices de obesidad en Magallanes.

Finalmente, planteó la necesidad de avanzar en un polideportivo de mayor capacidad en Punta Arenas, argumentando que un recinto para miles de personas permitiría atraer eventos de mayor escala y fortalecer disciplinas como el futsal. Además, sostuvo que el Gobierno Regional debe asumir un rol facilitador más activo para que clubes y organizaciones deportivas puedan acceder a recursos y no se pierdan fondos destinados al desarrollo deportivo en la región.



diputadamorales

CÁMARA APRUEBA SOLICITUD DE RESOLUCIÓN DE LA DIPUTADA JAVIERA MORALES PARA REACTIVAR PLAN DE ZONAS REZAGADAS EN PUERTO EDÉN

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS SOLICITA ACLARAR SITUACIÓN DE CÁMARAS INACTIVAS EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​La administración comunal ofició a la Subsecretaría de Prevención del Delito por falta de definiciones administrativas.

​La administración comunal ofició a la Subsecretaría de Prevención del Delito por falta de definiciones administrativas.

CENTRAL DE CÁMARAS DE TELEVIGILANCIA (3)
nuestrospodcast
Lourdes Vergara

21 ESTUDIANTES REALIZAN SU PRÁCTICA EN ENAP MAGALLANES EN ÁREAS COMO GEOLOGÍA, LABORATORIOS Y MANTENIMIENTO

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Jacques Roux en conversación con Buenos Días Región

EX JEFE REGIONAL DE LA SUBDERE LLAMA A IMPULSAR UN POLIDEPORTIVO EN PUNTA ARENAS

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
bachelet-kast-768x432

CADEM: CASI LA MITAD DE LOS ENCUESTADOS RESPALDA MANTENER CANDIDATURA DE MICHELLE BACHELET A LA ONU

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
LSDH 91 Sargento Aldea - 1

OPERACIÓN “BASE SOBERANÍA”: LA ARMADA COMO PRINCIPAL PROVEEDOR LOGÍSTICO EN EL TERRITORIO CHILENO ANTÁRTICO