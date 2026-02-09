EX JEFE REGIONAL DE LA SUBDERE LLAMA A IMPULSAR UN POLIDEPORTIVO EN PUNTA ARENAS





​En conversación con Buenos Días Región, el ex jefe regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, Jacques Roux, abordó la situación del deporte en la región de Magallanes, poniendo énfasis en la infraestructura disponible, el apoyo a disciplinas emergentes y la necesidad de una planificación clara en el marco del Plan de Desarrollo de Zonas Extremas.



​Roux destacó avances como la nueva cancha de tenis construida en el sector Ovejero–Avenida Frei en Punta Arenas, que incorpora tecnología europea para facilitar su mantención. Explicó que esta superficie de arcilla permite reducir costos y complejidades frente a las tradicionales, y que representa una ventaja para los jóvenes deportistas locales, considerando que en otras regiones del país se compite mayoritariamente en arcilla y no en cemento.



​Roux también se refirió a las dificultades que generó el traspaso de la administración de la educación a los SLEP, lo que habría limitado en su momento el arriendo de gimnasios. A su juicio, en una región donde el clima dificulta el deporte al aire libre, se requiere mayor infraestructura bajo techo y menos trabas administrativas, especialmente considerando los altos índices de obesidad en Magallanes.



Finalmente, planteó la necesidad de avanzar en un polideportivo de mayor capacidad en Punta Arenas, argumentando que un recinto para miles de personas permitiría atraer eventos de mayor escala y fortalecer disciplinas como el futsal. Además, sostuvo que el Gobierno Regional debe asumir un rol facilitador más activo para que clubes y organizaciones deportivas puedan acceder a recursos y no se pierdan fondos destinados al desarrollo deportivo en la región.









