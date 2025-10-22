PUNTA ARENAS LOGRA EL 100% DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED

​La Municipalidad de Punta Arenas culminó el recambio del 100% del alumbrado público urbano, convirtiéndose en una de las pocas comunas del país que ha logrado reemplazar todas sus luminarias por tecnología LED, más eficiente y sostenible.



El proyecto, desarrollado en distintas etapas desde 2015, implicó la instalación de 9.616 nuevas luminarias, con una inversión total superior a los $1.852 millones, ejecutada a través de diversos contratos financiados por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere).

El alcalde Claudio Radonich destacó que esta meta, largamente esperada, responde a una visión de ciudad moderna, segura y sustentable. "Este es un gran trabajo, una meta que nos propusimos hace varios años. Punta Arenas es una ciudad naturalmente oscura y queríamos más luz, más seguridad y también más ahorro energético. Hoy podemos decir con orgullo que el 100% de nuestras vías urbanas cuentan con iluminación nueva, con mejor calidad y menor impacto ambiental. Somos una de las pocas municipalidades del país con toda su red urbana 100% LED", afirmó.

El jefe comunal agregó que esta iniciativa se concretó gracias a una colaboración estrecha entre el municipio y la Subdere regional. "Quiero destacar el trabajo conjunto con la Subdere y su equipo regional, liderado por Daniela Panicucci. Esta alianza demuestra que cuando hay voluntad política, capacidad técnica y una mirada común, se pueden cumplir metas que benefician directamente a los vecinos", señaló Radonich.

Por su parte, la jefa de la Unidad Regional Subdere, Daniela Panicucci, subrayó que este tipo de proyectos tienen un impacto directo en la calidad de vida y en la sostenibilidad urbana. "Para nosotros, este logro refleja un trabajo colaborativo que comenzó como una serie de proyectos y hoy es una realidad: una ciudad más luminosa y segura. La inversión supera los $3.400 millones considerando el recambio del alumbrado público, peatonal y plazas de la ciudad, lo que contribuye a reducir la huella de carbono, mejorar la infraestructura urbana y avanzar hacia una gestión más eficiente de la energía", comentó.

El encargado de Alumbrado Público, Cristian Loyola, explicó que las nuevas luminarias cumplen con las normativas medioambientales y representan un importante avance en eficiencia energética. "Este último proyecto da cumplimiento al decreto del Ministerio de Medio Ambiente sobre radiancia espectral. La luz mantiene un tono cálido, similar al de las antiguas, pero con tecnología LED, lo que permite un ahorro energético cercano al 40% y una mejor capacidad lumínica", detalló.

El recambio se extendió a sectores emblemáticos de la comuna, incluyendo Barrio Sur, Población Chaparro, Río de la Mano, Barrio Prat, Ovejero, el Centro y la Ruta 9, entre otros.