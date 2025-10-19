COLEGIO DE PROFESORES PIDE A PRESIDENTE BORIC, LEY QUE PERMITA A QUIENES APARECEN EN DEMANDA INTERNACIONAL, RECIBAN REPARACIÓN DEUDA HISTÓRICA QUE SE COMENZÓ A PAGAR

La propuesta del Gobierno aprobada en consulta nacional por el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, permite que 57 mil 560 docentes sean beneficiarios de 4 millones 500 mil pesos.

Más allá del factor económico, es un momento importante para el Magisterio, así lo señaló el Presidente del Gremio Docente, Mario Aguilar “esto es un pedacito de justicia. Pero frente a la no justicia, a la consolidación de la injusticia, cuando 44 años después de que se produjo el hecho vejatorio, la injusticia y el abuso que ocurrió en dictadura, el Estado de Chile reconoce que eso ocurrió y da una reparación económica modesta, pero, una reparación, al fin y al cabo, ese es un gran momento”.

Sin embargo, muchas personas que cumplían con la mayoría de los requisitos para recibir este primer pago, no lo obtuvieron debido a que aparecen en una demanda internacional contra el Estado chileno.

Ante esta situación, Mario Aguilar le solicitó al Presidente de la República Gabriel Boric -presente en la ceremonia- elaborar un Proyecto de Ley en beneficio de quienes están en dicha situación “el desistimiento a la demanda internacional es engorroso y podría tomar años. Creemos que podría haber una solución, una ley que permita con solo la presentación del desistimiento, es decir, con la expresa voluntad de no seguir el juicio, pudieran quedar en condiciones de cobrar el beneficio. Creemos que es una ley factible, antes del término de su Gobierno Presidente, este proyecto de ley permitiría a miles que hoy quedaron fuera del beneficio puedan tramitarlo”.

Por su parte, el Presidente Boric respondió “tomo sus palabras Mario Aguilar y le encargo al Ministro de Educación que solucione el tema del desistimiento a través de una Ley Corta y se pueda facilitar el pago para dichos profesores”.

Recordar es un pago de un monto único de $4.500.000 para cada docente traspasado desde la administración del Ministerio de Educación a la administración municipal entre los años 1980 y 1987. Dicho monto será pagado en dos cuotas, siendo Grupo 1 (15.560 docentes 80 años o más) octubre 2025 y enero 2026. Grupo 2 (6.300 docentes aproximados) octubre de 2026 y enero 2027. Grupo 3 (6.000 docentes aproximados) octubre de 2027 y enero 2028. Grupo 4 (7.500 docentes aproximados) octubre de 2028 y enero 2029. Grupo 5 (6.800 docentes aproximados) octubre 2029 y enero 2030. Grupo 6 (15.400 docentes aproximados) octubre 2030 y enero 2031.

