Punta Arenas,
17 de octubre de 2025

GENDARMERÍA DESPIDIÓ A QUERIDO Y DESTACADO EJEMPLAR CANINO

​Con honores fúnebres el Equipo de Canes Adiestrados (ECA) de Punta Arenas dijo adiós a "Bufón de Magallanes".

ejemplarcanino
"Bufón" fue un perro adoptado por ECA de Gendarmería en 2014, año que ingresó al servicio tras haber sido donado por el canil municipal de Punta Arenas cuando ya el can tenía un par de años de vida como perrito abandonado o extraviado.
 
Como entendiendo la naturaleza de las funciones del que sería su hogar definitivo, Bufón comenzó a mostrar evidentes dotes de vigilante, por lo que prontamente los guías caninos del ECA lo comenzaron a llamar también como "Guardían", su segundo nombre.
 
Así, "Bufón-Guardían de Magallanes", comenzó su adiestramiento como can de intervención penal a cargo de su guía, el cabo 2do. Yonny Villanueva Cortés, con quien formó dupla durante todos estos años, una etapa feliz en la vida de este perrito en la que recibió amor, atención y cuidados a cambio de su servicio en la institución.
 
"Se entregó dócilmente para ser adiestrado pese a su temperamento fuerte, convirtiéndose en uno de nuestros ejemplares más especiales, lo que incluso significó que participara en las presentaciones públicas que hace el ECA ante la comunidad", explicó emocionado el cabo Villanueva, durante la ceremonia fúnebre realizada en la unidad que fue su hogar por más de once años.
 
Así, durante todo este tiempo, Bufón-Guardián hizo honor a sus dos nombres, ya que, además de su rol en la seguridad del Complejo Penitenciario de Punta Arenas, participó activamente en presentaciones públicas representando a Gendarmería frente a la comunidad por todo Magallanes, oportunidades en las que muchas personas pudieron conocer su lado amable y juguetón hasta que llegó el momento de su baja del servicio, hace un par de años atrás, producto de las condiciones de salud que comenzaron a comprometer su estado y bienestar cada vez más, pasando a estar en "retiro" y al cuidado del ECA hasta que dejó de existir el pasado jueves.
 
En una emotiva ceremonia encabezada por el director regional de la institución, coronel Rodrigo Campusano Yáñez, la autoridad manifestó que se brindó un homenaje fúnebre a la altura de las funciones que cumplió este compañero de labores, que siempre se destacó por su carácter amable e inquebrantable obediencia. Un ejemplar que sólo pedía cariño y abrazos como remuneración de su labor y que tuvo honor y lealtad hasta su último ladrido, por lo que será recordado en Gendarmería con gratitud y por ser un can leal de valiente corazón.
 


FOTO COMPLEJO PENITENCIARIO PUNTA ARENAS

ejemplarcanino

GENDARMERÍA DESPIDIÓ A QUERIDO Y DESTACADO EJEMPLAR CANINO

