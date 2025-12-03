CENTRO DE REHABILITACIÓN DE PUNTA ARENAS RECIBIÓ GOBIERNO EN TERRENO POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

​Diferentes servicios públicos se reunieron nuevamente para dar vida a un nuevo Gobierno en Terreno, que se realizó en el Centro de Rehabilitación de la Corporación de Rehabilitación, Club de Leones Punta Arenas Cruz del Sur. Esta actividad se enmarcó en la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que es cada 3 de diciembre.



Respecto a esta iniciativa, el delegado presidencial regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, José Ruiz Pivcevic, destacó que “es muy importante relevar la conciencia sobre las necesidades de las personas con discapacidad y facilitar que la infraestructura pública, los servicios y los programas se acerquen a ellas. Muchas veces, las personas cuidadoras también requieren tiempo, y acá estamos acercando servicios justamente para reducir las tareas y tiempos que deben dedicar al cuidado”.



Desde el Gobierno del Presidente Gabriel Boric se ha impulsado una mirada integral sobre la discapacidad, centrada en el reconocimiento de derechos, la autonomía personal y la eliminación de barreras que impiden la plena participación social. La actual administración ha puesto énfasis en fortalecer la inclusión en todas las políticas públicas, promoviendo servicios más accesibles, el acompañamiento a las familias cuidadoras y la generación de entornos que garanticen igualdad de oportunidades.



Eduardo Bahamonde, subdirector de Rehabilitación de la Corporación de Rehabilitación del Club de Leones Punta Arenas Cruz del Sur, señaló que “la mayoría de las personas con discapacidad en la región de Magallanes se atiende en nuestros centros, por lo que contar hoy con estos servicios aquí es muy relevante para ellas. Sabemos que enfrentan dificultades de movilidad y diversas condiciones asociadas a la discapacidad, por lo que concentrar distintos servicios en nuestra institución resulta fundamental. Es importante recordar que la discapacidad no se vive solo un día, sino todos los días, tanto para las familias como para los cuidadores. Por eso, esta actividad es tan significativa para nosotros”.



Servicios públicos como el Registro Civil e Identificación; Senadis; Senama; Fonasa; Compin; Chile Atiende; la Seremi de Desarrollo Social y Familia con el Registro de Cuidadores; y venta y recarga de la Tarjeta Bipay para el pago del transporte público mayor fueron parte de este nuevo Gobierno en Terreno.



Mayra Ledezma es usuaria del Centro de Rehabilitación hace aproximadamente tres años, y destacó la presencia de los servicios públicos en el recinto: “Pude sacar mi carnet, que lo tenía bloqueado y no había podido ir al Registro Civil. Fue mucho más rápido y mucho mejor”.



Aunque no es usuaria, María Hernández llegó hasta el Centro de Rehabilitación para realizar diversos trámites: “Yo no tenía carnet de discapacidad y ahora lo pude solicitar y me ha ido bien, porque fui a ver mi registro social, también me lo entregaron. Así que un servicio muy bueno y muy lindo para uno. He ido a varios Gobierno en Terreno y son muy buenos todos los servicios que hay, porque así se evita ir a las oficinas, tienes todo más a mano, no hay que esperar tanto. Así que todo muy bueno”.



Día Internacional de las Personas con Discapacidad



En 1992 la Asamblea General de Naciones Unidad declaró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad que, desde entonces, es conmemorado cada 3 de diciembre.



Una fecha que tiene por objetivo promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos y espacios de la sociedad.











