ISL MAGALLANES CONMEMORÓ A TRABAJADORAS DE CASA PARTICULAR EN JORNADA DE CAPACITACIÓN

​En el marco de la conmemoración del Día Nacional de las Trabajadoras y Trabajadores de Casa Particular (TCP), el Instituto de Seguridad Laboral (ISL) de Magallanes y de la Antártica Chilena, reiteró la urgencia de avanzar hacia el Trabajo Decente, destacando la necesidad de mejorar de manera continua las condiciones laborales de un sector esencial para la economía y el bienestar de miles de familias en el país.



En este contexto, ISL Magallanes realizó la jornada de encuentro en Punta Arenas, reuniendo a cerca de 25 trabajadoras de casa particular, con el objetivo de facilitar el acceso a información relevante y fortalecer la protección de derechos.

Durante la jornada se abordaron contenidos del programa Chile Cuida, el Registro Social de Hogares y los principales alcances de la Ley 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; abordando en detalle la cobertura de la normativa, además de los mecanismos de prevención aplicables a su labor.



Sobre esto, la presidenta de Anecap Punta Arenas, Ariela Mansilla Oyarzo, expresó que: “Agradecemos de todo corazón la actividad que se realizó el día sábado, un espacio lleno de aprendizaje, respeto y reconocimiento, que nos permitió crecer y sentirnos valoradas. Ojalá se sigan impulsando iniciativas como esta, que entregan información tan necesaria a las trabajadoras de casa particular. Estos encuentros no sólo nos orientan, sino que también nos unen, nos fortalecen y nos recuerdan la importancia de nuestro trabajo y de nuestra voz”, destacó.



Al respecto, la seremi del Trabajo y Previsión Social, Jessica Bengoa Mayorga, expuso que “es un verdadero privilegio haber podido compartir con quienes son las representantes de las trabajadoras de casa particular en Punta Arenas. Para nosotros, un agrado, pero lo más importante, son ellas, el poder celebrarlas, el poder relevar su labor y la posibilidad de entregarles conocimiento y herramientas que les sirvan, tanto en su vida laboral como personal. Ese fue el espíritu y objetivo que primó en esta hermosa actividad preparada por nuestro ISL”.



A su vez, la directora regional del ISL, Marilyn Cárdenas González, explicó que “estamos profundamente comprometidos con fortalecer la protección social y laboral de las trabajadoras de casa particular. Estas instancias de encuentro nos permiten acercar información, escuchar sus experiencias y reforzar el acceso a derechos fundamentales”. Agregando que “nuestro desafío es continuar avanzando en prevención, capacitación y acompañamiento, para que cada trabajadora desarrolle su labor en condiciones dignas y seguras”.



La instancia también contó con la participación de autoridades regionales como la directora regional de SENCE Magallanes, Doris Sandoval Miranda; la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Jessica Bengoa Mayorga; el Seremi de Desarrollo Social y Familia, Danilo Mímica Mansilla; y la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Alejandra Ruiz Ovando; la presidenta de la Asociación Nacional de Trabajadoras de Casa Particular (ANECAP) Magallanes, Ariela Mansilla Oyarzo.



La fecha coincide con el undécimo aniversario de la Ley 20.786, normativa que representó avances significativos en la regulación y protección de las trabajadoras. De acuerdo con la experta psicosocial del ISL, María Soledad Elizalde, pese a los progresos alcanzados, el trabajo doméstico remunerado sigue siendo una labor “desvalorizada” y altamente feminizada, lo que repercute directamente en la salud física y mental de quienes lo desempeñan; identificando entre sus principales riesgos los de tipo ergonómicos y psicosociales.



La Seremi de la Mujer y Equidad de G. Para el ministerio de la Mujer, de todas las mujeres y en colaboración con el resto de instituciones del Estado, en este caso, la seremi del Trabajo y el ISL, se conmemora este día, se realiza esta actividad y para nosotros como ministerio es muy importante, porque se visualiza la participación social que han tenido las dirigentas de trabajadoras de casa particular. Hubo un reconocimiento de ellas mismas y, por nuestra parte, se pudo informar sobre los avances y desafíos en los derechos laborales que han crecido para ellas y que, como gobierno, se han incluido ellas en estos avances para resguardar sus derechos”.



Durante la instancia, se desarrolló una importante charla por parte de un profesional del ministerio de Desarrollo Social y Familia, respecto al Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados “Chile Cuida”, proyecto que reconoce el cuidado como un trabajo y un derecho, estableciendo también una institucionalidad que permita garantizarlo de manera universal y progresiva.



Para el Seremi de Desarrollo Social y Familia, Danilo Mimica, “como ministerio estamos llevando a cabo una campaña para sensibilizar sobre la importancia de las labores de cuidados no remuneradas, una realidad que viven principalmente las mujeres. Esta iniciativa conlleva un trabajo de difusión para obtener la credencial de persona cuidadora, que se puede gestionar de manera online en el sitio del Registro Social de Hogares o en las municipalidades de cada comuna. La credencial hoy permite acceder a los servicios de la red Chile Cuida, como atención preferente en algunas instituciones del Estado y privadas, además de beneficios y descuentos en comercios”.





