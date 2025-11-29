ASMAR MAGALLANES MUESTRA SUS CAPACIDADES Y VISIÓN EN FERIA DEDICADA AL HIDRÓGENO VERDE

Este fin de semana, en el desarrollo de la 3era Feria Educativa de Hidrógeno Verde realizada en el CIJUM en Punta Arenas durante los días 28 y 29 de noviembre, Asmar Magallanes participó activamente para informar y acercar a la comunidad los avances y oportunidades que trae consigo el emergente sector del H2V en la región.

Gonzalo Riquelme, representante de Asmar Magallanes, conversó con la ciudadanía sobre la importancia de que distintos actores se involucren en este proceso de transformación energética. Según expresó, "es de gran importancia porque somos parte de un proceso global de la región que involucra a varios entes, empresas, educación, todos involucrados en el proceso de que esto se materialice de una buena forma".

Riquelme también destacó el rol fundamental de los jóvenes que visitan la feria, subrayando que "los estudiantes que están buscando un horizonte de trabajo o estudio, poder enfocarlos y ayudarlos a tomar una buena decisión". Además, enfatizó la oportunidad que la instancia representa para las empresas que buscan colaboración, indicando que resulta clave "a la vez para las empresas que están buscando alianzas corporativas mostrar nuestras capacidades".

Durante la feria, Asmar Magallanes instaló un stand dedicado a mostrar cómo se han integrado al desarrollo del hidrógeno verde en la región. En palabras del propio Riquelme, "en el stand de Asmar nosotros presentamos y mostramos cómo estamos involucrados en el proceso de ayudar a lo que es el desarrollo del H2V y de la región".

La participación de Asmar refuerza su compromiso con el crecimiento tecnológico y energético de Magallanes, aportando desde la industria naval al impulso de un sector que proyecta importantes oportunidades de futuro.

